KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 12:05 5 Mayıs 2026 12:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 12:08 5 Mayıs 2026 12:08
Okuma Okuma:  1 dakika

Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra konser vereceğini duyurdu

“Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım.”

BİA Haber Merkezi

Rock müzik sanatçısı Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra, 3 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser vereceğini duyurdu.

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere,” dedi.

Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye çıkacak olan Ferah’ın konseri, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Öte yandan, sanatçı, Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, bir diğer rock müzik sanatçısı Teoman’ın yazdığı veda mesajını beğenmesi nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösteriliyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
şebnem ferah küçükçiftlik park konser rock etkinlik rehberi
