İstanbul Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü ve kuruluşunun 148. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenledi.

Baro'nun Avukatlar Günü kapsamında düzenlediği etkinlikler, Beyoğlu’ndaki baro binasında yapılan basın toplantısıyla başladı. Toplantının ardından İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve avukatlar, Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na yürüdü. Tören sonrasında avukatlar, cüppeleriyle İstiklal Caddesi boyunca baro binasına kadar alkışlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş sırasında “Savunma susmadı, susmayacak” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganlarının atılması üzerine polisler sözlü müdahalede bulundu.

Avukatların baro binası önüne ulaşmasının ardından binaya, “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve insan hakları için 148 yıldır savunmadayız” yazılı pankart asıldı.

Kaboğlu: Demokrasinin de bekçisiyiz

Baro binası önünde açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, savunma örgütlerinin bağımsız, avukatların ise özgür olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, bağımsız baro ve özgür avukatların yalnızca meslek örgütü açısından değil, tüm yurttaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi olduğunu belirtti.

Türkiye’de 200 bini aşkın avukat bulunduğunu ifade eden Kaboğlu, avukatların insan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyetin ve demokrasinin de güvencesi olduğunu vurguladı.

Avukatlar Günü dolayısıyla Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı da bir paylaşım yaptı. Vakıf, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin 5 Nisan 2014 tarihli sözlerine yer vererek, “Biz avukatlar, bireylerin hak ve adalet sorununu, mesleğimizin temel sorunlarından, toplumun demokrasi ve özgürlük sorununu ise avukatın özgürlüğünden ayrı düşünmüyoruz” mesajını yayınladı.

Öte yandan, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahan mesajında, “Bu zor süreçte adaleti savunmaktan vazgeçmeyen, hakikatin peşinden yürüyen, baskılara rağmen geri çekilmeyen tüm avukatlara yürekten selam olsun” ifadelerini kullandı.

Şahan, paylaşımında ayrıca, adil yargılanma hakkının giderek daha fazla tartışılır hale geldiğini belirterek, hukuku savunanların hâlâ ayakta olduğunu söyledi ve görevini yaptığı için özgürlüğünden mahrum bırakılan hukukçulara da destek mesajı verdi.

