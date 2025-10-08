ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2025 17:31
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2025 17:37
Demirtaş'ın avukatı Karaman: Hukuka dönüş her zaman mümkün

Mahsuni Karaman “Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

Demirtaş'ın avukatı Karaman: Hukuka dönüş her zaman mümkün
Fotoğraf: AA

Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği tahliye kararı sonrası hükümetin itirazına dair tepkiler sürüyor. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karaman, hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olmasının, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını belirterek Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptıkları başvurunun halen İstinaf Dairesi'nin incelemesinde bulunduğunu söyledi.

Avukat Karaman "Hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olması, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Sn. Demirtaş ve arkadaşlarının tahliyesi için yaptığımız başvuru halen İstinaf Dairesinin incelemesinde bulunmaktadır.  Hukuka dönüş, her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın" diye sordu.

"İdeallerimizden vazgeçmeyeceğiz"

Karaman ayrıca "Adalet Bakanlığı, AHİM-Demirtaş kararına itiraz etmiş. Bizim için aslolan barıştır, kardeşliktir, kardeşliğin hukukudur; ne olursa olsun bu ideallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Amacımız da niyetimiz de barışa ve kardeşliğe; kardeşliğin hukukuna katkı sunmaktır. Bu nedenle, her türlü olumsuzluğa rağmen, Demirtaş ve arkadaşlarına özgürlük demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Yeri
İstanbul
