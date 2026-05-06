EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 10:40 6 Mayıs 2026 10:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 10:46 6 Mayıs 2026 10:46
Okuma Okuma:  2 dakika

Şarkışla’daki biyogaz tesisinin yarattığı kirlilik Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bölge için acil eylem planı çağrısı yaparak “Şarkışla kaderine mi terk edilecek?” diye sordu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Tesisi yapan Evo Mühendislik’in kurumsal web sitesi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Sehra Enerji Biyogaz Tesisi’nin çevreye bıraktığı atıklar hakkındaki soru önergesini Meclis’e sundu.

Karasu, tesisin çevreye zarar verdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak yetkililerden açıklama talep etti.

Biyogaz tesisleri, organik atıkların (hayvansal gübre, bitkisel artıklar, gıda atıkları gibi) oksijensiz ortamda fermantasyonla parçalanması sonucu biyogaz üretilen endüstriyel tesislerdir. Hem atıkları enerjiye dönüştürmeyi hem de atık miktarını azaltmayı amaçlayan tesisler doğru işletilmediğinde koku, su ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlara neden olabilir. Sivas’ta da 2020 yılında yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan ve günlük 400 ton, yıllık yaklaşık 150 bin ton hayvansal atık işleme kapasitesine sahip tesisin faaliyetlerinin, çevredeki verimli tarım arazileri ve meralar üzerinde kirliliğe neden olduğu yönünde çok sayıda şikâyet oluştu.

Karasu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergede, atık yönetimi, çevre, tarım alanları ve su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak “Verimli tarım arazileri, meralar ve su kaynakları kirletiliyor,” dedi.

“Çiftçiler kendi tarlalarına dahi giremiyor”

Çevrede tarlası bulunan çiftçilerin kendi tarlalarına dahi giremediğini belirten Karasu, 10 maddelik soru önergesinde tesisin en son ne zaman denetlendiğini, denetim sonuçlarını ve atık yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

“Eğer zarar tespit edildiyse neden gerekli adımlar atılmamaktadır?” diye soran Karasu, bölgedeki su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemleri de sorguladı.

Karasu, “Şarkışla’da yaşanan bu çevre sorununun çözümü için acil bir eylem planı hazırlanacak mıdır? Yoksa bölge halkı kaderine mi terk edilecektir?” sorusuyla da yetkililere çağrıda bulundu.

Milletvekili, tesisin kullandığı araçların bozduğu arazi yolları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri de gündeme getirerek, tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığının açıklanmasını istedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Şarkışla Ulaş Karasu çevre kirliliği sivas soru önergesi biyogaz tesisi
