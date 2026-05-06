Şarkışla’daki biyogaz tesisinin neden olduğu kirlilik Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Sehra Enerji Biyogaz Tesisi’nin çevreye bıraktığı atıklar hakkındaki soru önergesini Meclis’e sundu.
Karasu, tesisin çevreye zarar verdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak yetkililerden açıklama talep etti.
Karasu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergede, atık yönetimi, çevre, tarım alanları ve su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak “Verimli tarım arazileri, meralar ve su kaynakları kirletiliyor,” dedi.
“Çiftçiler kendi tarlalarına dahi giremiyor”
Çevrede tarlası bulunan çiftçilerin kendi tarlalarına dahi giremediğini belirten Karasu, 10 maddelik soru önergesinde tesisin en son ne zaman denetlendiğini, denetim sonuçlarını ve atık yönetimi süreçlerinin mevzuata uygun olup olmadığının açıklanmasını talep etti.
“Eğer zarar tespit edildiyse neden gerekli adımlar atılmamaktadır?” diye soran Karasu, bölgedeki su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemleri de sorguladı.
Karasu, “Şarkışla’da yaşanan bu çevre sorununun çözümü için acil bir eylem planı hazırlanacak mıdır? Yoksa bölge halkı kaderine mi terk edilecektir?” sorusuyla da yetkililere çağrıda bulundu.
Milletvekili, tesisin kullandığı araçların bozduğu arazi yolları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri de gündeme getirerek, tüm bu mağduriyetlerin giderilmesi için hangi çalışmaların yapıldığının açıklanmasını istedi. (TY)