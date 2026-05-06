Şarkışla’daki biyogaz tesisinin neden olduğu kirlilik Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde faaliyet gösteren Sehra Enerji Biyogaz Tesisi’nin çevreye bıraktığı atıklar hakkındaki soru önergesini Meclis’e sundu.

Karasu, tesisin çevreye zarar verdiği yönündeki iddiaları gündeme taşıyarak yetkililerden açıklama talep etti.

Biyogaz tesisleri, organik atıkların (hayvansal gübre, bitkisel artıklar, gıda atıkları gibi) oksijensiz ortamda fermantasyonla parçalanması sonucu biyogaz üretilen endüstriyel tesislerdir. Hem atıkları enerjiye dönüştürmeyi hem de atık miktarını azaltmayı amaçlayan tesisler doğru işletilmediğinde koku, su ve toprak kirliliği gibi çevresel sorunlara neden olabilir. Sivas’ta da 2020 yılında yaklaşık 50 dönüm arazi üzerine kurulan ve günlük 400 ton, yıllık yaklaşık 150 bin ton hayvansal atık işleme kapasitesine sahip tesisin faaliyetlerinin, çevredeki verimli tarım arazileri ve meralar üzerinde kirliliğe neden olduğu yönünde çok sayıda şikâyet oluştu.

Karasu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle hazırladığı önergede, atık yönetimi, çevre, tarım alanları ve su kaynaklarının korunmasının önemine vurgu yaparak “Verimli tarım arazileri, meralar ve su kaynakları kirletiliyor,” dedi.