"Sansür memurları yok ama BİK, RTÜK, İletişim Başkanlığı var"

Bugün sansürün kaldırılışının 116. yılı. Osmanlı’da gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayınlanabilmesinin kaldırılışını temsil eden 24 Temmuz, 1971’den beri ‘Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’ olarak kutlanıyor.

Gazeteciler için farklı bir öneme sahip bugünde basın meslek örgütleri açıklamalar yaptı. Gazetecilerin ‘Basın Bayramı’nı kutlarken, AKP iktidarına basın ve ifade özgürlüğü eleştirisi yöneltti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), “23 Temmuz 1908'de ilan edilen II. Meşrutiyet ile birlikte gazetecilerin sansür memurlarını matbaalara sokmadığını, bu memurların 24 Temmuz 1908’den sonra bir daha gazeteleri denetleyemediğini” hatırlatarak açıklamasına başladı.

24 Temmuz’un 63 yıl boyunca Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtip 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası yaşananlar İstibdat Dönemi'ni hatırlattığı için 24 Temmuz’un bu tarihten sonra “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak anılmaya başlandığını belirtti.

Ardından da “O günden bu yana da 53 yıl geçti. Ama Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar hiç bitmedi. Belki artık sansür memurları yok ama Basın İlan Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İletişim Başkanlığı var” diye ekledi:

2024 yılındayız ve hemen her gün gazeteciler mahkeme salonlarında haberlerini savunmak zorunda bırakılıyor. Şu anda 13 meslektaşımız gazetecilik faaliyetleri nedeniyle Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde tutuklu.

Tam 24 Temmuz öncesi basın özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırı, iktidar ortağı MHP’den geldi. Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısının, Sinan Ateş cinayeti davasını takip eden gazetecilere yönelik tehditlerinin ve hedef göstermesinin ardından, dün de parti merkezinin bir grup gazeteci ve siyasetçi hakkında şikâyette bulunduğu ortaya çıktı.

Sinan Ateş davasına ‘suçtan zarar gören’ olarak katılma talebinde bulunan MHP, başvuru dilekçesinde aralarında sendika üyelerimizin de bulunduğu 63 gazetecinin ismini vererek mahkemeye çağrılmalarını istedi. Dilekçede ‘Bölücü, liberal, marksist, FETÖ’cü yapıların elemanları, sistematik ve istikrarlı bir şekilde, küresel çeşitli güçlerle ittifak içinde ve siyasi meşreplerine de uygun paylaşım, haber ve yazılarla MHP’ye iftira etmektedir’ deniyor, gazeteciler yine hedef gösteriliyor.

Gazetecilere yönelik saldırıların cezasız bırakılması, saldırı çıtasını her geçen gün bir basamak yukarı taşıyor. Tehditler ve hedef göstermeler endişe verici boyutlara ulaşıyor.

Halkın haber alma hakkı ve kamu yararı için çalışan gazetecilerin 116 yıllık mücadelesi bugün de sürüyor. Bugünün sansür memurlarını ancak dayanışma ile medyadan gönderebileceğimizi unutmayalım.