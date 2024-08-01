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Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2024 11:20
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2024 13:12
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RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım

Kurul, "Climax" filminin “genel ahlâk” ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiğini iddia ederek Blu TV ve MUBI'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
RTÜK'ten Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım
Görsel: "Climax" filminin afişlerinden biri

Bu haftaki olağan toplantısında dijital platformlara dair hazırlanan izleme raporlarını gündemine alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Netflix, MUBI ve Blu TV'ye idari yaptırım uyguladı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre RTÜK, sosyal medyada “ahlâk dışı” içeriğe sahip olduğu iddiasıyla hedef gösterilen animasyon komedi filmi "Sosis Partisi"nin, Prime Video'nun ardından Netflix'te de katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

RTÜK’ün, 6112 sayılı Kanunun 32'nci maddesi uyarınca yayıncı kuruluşlar hakkında uyguladığı idari yaptırımlar; uyarı, program durdurma ve idari para cezası şeklinde. Ayrıca ihlalin niteliğine göre, geçici yayın durdurma ve yayın lisansının iptali de söz konusu olabilmektedir.

“Cinselliğin açık şekilde tasviri”

Blu TV ve MUBI'de yayınlanan Fransa ve Belçika ortak yapımı, Gaspar Noé imzalı "Climax" (2018) filmi de rapora konu oldu.

RTÜK, filmin birçok sahnesinde “bilhassa şiddet ve cinselliğin açık bir şekilde tasvir edildiği”, cinselliğin “ensest ve eşcinsellik boyutuyla kurgulanmış” şeklinin ekrana getirildiği, sigara-alkol-uyuşturucu-LSD, argo dil kullanımı ve müstehcenliğin filmin her sahnesinde ön plana çıkarıldığını öne sürdü.

Kurul toplantısında, filmin "genel ahlâk" ve aile yapısının korunması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek her iki yayın platformuna da üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma müeyyidesi uygulandı. (TY)

sansür climax sosis partisi RTÜK Gaspar Noé
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