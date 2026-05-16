Samsun’da İHA düştü: Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısına saat 06.30 sularında düşen insansız hava aracıyla (İHA) ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kazımkarabekir Mahallesi Mevlana Sokak’ta bir binanın çatısına hava cisminin düşmesi sonucu patlama meydana geldiği ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayda çevredeki beş evin camları zarar görürken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen ve kuyruk kısmında numara bulunan İHA’ya ait parçaları topladı.

Muhafaza altına alınan İHA’ya ilişkin inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. (TY)