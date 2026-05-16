ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 13:55 16 Mayıs 2026 13:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 14:11 16 Mayıs 2026 14:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Samsun’da İHA düştü: Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Çevredeki evler zarar görürken, herhangi bir kişi yaralanmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Samsun’da İHA düştü: Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir binanın çatısına saat 06.30 sularında düşen insansız hava aracıyla (İHA) ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Kazımkarabekir Mahallesi Mevlana Sokak’ta bir binanın çatısına hava cisminin düşmesi sonucu patlama meydana geldiği ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Balıkesir'de İHA düştü
Balıkesir'de İHA düştü
20 Aralık 2025

Olayda çevredeki beş evin camları zarar görürken herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen ve kuyruk kısmında numara bulunan İHA’ya ait parçaları topladı. 

Muhafaza altına alınan İHA’ya ilişkin inceleme, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
insansız hava aracı iha Samsun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git