HABER
Balıkesir'de İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'nin ardından bir İHA da Balıkesir’in Manyas ilçesinde boş bir arazide bulundu.

BİA Haber Merkezi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik görevlierine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden yurttaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. İHA, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

5 günde 3 İHA düştü

15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir İHA, F-16'lar tarafından düşürülmüştü. Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya ve Ukrayna'ya ikazda bulunduklarını belirtmişti.

Dün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana bir İHA düşmüştü. İçişleri Bakanlığı, ilk belirlemelere göre İHA'nın Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıklamıştı.

(AB)

