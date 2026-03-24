DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 24.03.2026 14:20 24 Mart 2026 14:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.03.2026 15:23 24 Mart 2026 15:23
Okuma Okuma:  3 dakika

Şam’da alkollü içki satış yasağına karşı oturma eylemi

Çok sayıda Suriyeli, alkollü içeceklerin satışını kısıtlama, restoranlarda ve gece kulüplerinde servis edilmesini yasaklama kararını protesto etmek amacıyla sessiz oturma eylemi düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şam’da alkollü içki satış yasağına karşı oturma eylemi
Fotoğraf: Alikhbaria/Facebook

Suriye’de kişisel özgürlüklere yönelik endişeler, başkent Şam’da düzenlenen protestoyla bir kez daha gündeme geldi.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre, sivil toplum aktivistlerinin çağrısıyla çoğunluğu Hristiyanlardan oluşan Bab Tuma Mahallesi’ndeki meydanda toplanan göstericiler, 2024’ün sonlarında Beşşar Esad’ın devrilmesinin ardından iktidara gelen Heyet-i Tahrir’uş Şam öncülüğündeki geçiş yönetiminin bireysel özgürlüklere müdahale edebileceği yönündeki kaygılarını dile getirdi.

Suriye: Şam'da alkollü içki satışı üç mahalle dışında yasaklandı
Suriye: Şam’da alkollü içki satışı üç mahalle dışında yasaklandı
17 Mart 2026

"Kişisel özgürlük kırmızı çizgidir"

Göstericiler, Suriye bayraklarının yanı sıra Arapça ve İngilizce pankartlar taşıdı. “Kişisel özgürlük kırmızı çizgidir” ve “Anayasanın maddeleri bir talep değil, bir haktır” yazılı dövizler dikkat çekti.

AFP’ye konuşan 60 yaşındaki üniversite öğretim üyesi Hanan Ası, Suriyelilerin yoksulluktan yerinden edilmelere, evsizlikten mülteci sorununa kadar çok sayıda çözümsüz meseleyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Biz bir inşa aşamasındayız, bölünme aşamasında değiliz” dedi.

Son dönemde alınan bazı kararlar ise özgürlükler konusunda kamuoyundaki endişeleri artırdı. Plaj ve havuzlarda “daha mütevazı” kıyafet zorunluluğu ile Lazkiye’de kadın memurların makyaj yapmasının yasaklanmasına ilişkin tartışmalar, bu kaygıların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Kamu özgürlüklerini kısıtlayacak uygulamalar

31 yaşındaki komedyen Melki Mardanyal da Instagram’da yayımladığı ve kararı alaycı bir dille eleştirdiği videonun ardından protestoya katıldı. Mardanyal, “Komedi, yetkililere karşı elimizdeki hafif bir silahtır. Ama onların aldığı kararlar, bizim yaptığımız komediden daha çok insanı güldürüyor” ifadelerini kullanarak, insanları meydanlara toplayan asıl unsurun yönetimin kararları olduğunu söyledi.

37 yaşındaki yazar Rami Kousa ise bu adımların, Şam’ın kimliğini değiştirmek amacıyla kamu özgürlüklerini kısıtlayacak benzer uygulamalar için kamuoyunun tepkisini ölçmeye dönük olabileceğini savundu. Kousa, “Mesaj yerine ulaşmış olmalı. Bu tür kararlar geçmeyecek” dedi.

Karar yeniden değerlendirilecek

Öte yandan, Heyet-i Tahrir’uş Şam öncülüğündeki geçiş yönetimi, Şam’da alkollü içki satışını üç Hristiyan mahallesi dışında yasakladı. Şam merkezli çevrimiçi haber ve yorum platformu Enab Baladi’nin aktardığına göre, 15 Mart Pazar günü alınan karar, Şam Valiliği’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu.

Hükümetteki tek Hristiyan bakan olan Sosyal İşler Bakanı Hind Kabavat da düzenlemeye tepki gösterdi. Kabavat, Hristiyan mahallelerinin “içki ve alkol yerleri değil, Şam’ın kalbi, parlak tarihi ve birlikte yaşama kültürünün simgesi” olduğunu söyledi.

Şam Valiliği ise dün yaptığı açıklamada, yeni önlemlerin yıllar önce çıkarılmış kararnamelerle uyumlu olduğunu ve amacın “alkol satış noktalarında yaşanan kaosu” düzenlemek olduğunu savundu. Valilik ayrıca, kararda belirtilen üç bölgenin hiçbir tarafı incitmeyecek şekilde yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şam Suriye alkollü içki
