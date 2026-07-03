Şam Adalet Sarayı yakınında bombalı saldırı: 9 kişi öldü

Suriye’nin başkentinde Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada en az 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Suriye Sağlık Bakanlığının devlet televizyonu El-İhbariye'ye verdiği bilgilere göre saldırı, perşembe günü başkentin merkezi Hicaz bölgesinde, Adliye Sarayı yakınındaki bir kafede düzenlendi.

Reuters, Suriye devlet medyasına dayanarak ilk bilançoyu en az 6 ölü, 22 yaralı olarak aktarmıştı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı. Şam Valisi Mahir İdlibi, patlamaya yol açan düzeneğin “ilkel” nitelikte olduğunu belirtti. İçişleri Bakanlığı'nın ilk bulguları açıklayacağını söyledi. Reuters, Suriye devlet televizyonuna dayandırdığı haberinde patlayıcı düzeneğin kafeye yerleştirildiğini; saldırının Adalet Sarayı yakınında, başkentin en işlek noktalarından birinde meydana geldiğini bildirdi.

Gutteres'ten kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, patlamadan dolayı derin kaygı duyduğunu ifade etti.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre, Genel Sekreter, mağdurların ailelerine içten taziyelerini iletti ve yaralananlara sempatisini ifade ederek bir an önce tamamen iyileşmelerini diledi.

Guterres, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu yineleyerek, sorumluların tespit edilip adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Suriyeli yetkililerin saldırıyı soruşturma konusundaki taahhüdünü de not ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları

AP’ye konuşan ve patlamanın meydana geldiği kafenin yanındaki restoranın sahibi Celal el-Canani, patlama sesinin ardından olay yerine koştuğunu, yerde yatan yaralı ve ölüleri gördüğünü anlattı. El-Canani, “Trafik polisi gelene kadar mağdurları araçlara taşıdık” dedi; yaralıların çoğunda ağır yaralanma ve kanama olduğunu söyledi.

AP'nin haberine göre, kafe Adliye'de dava takip eden avukatların uğrak yeriydi.

Saldırı sonrasında bölge güvenlik güçlerince kordon altına alındı. Yaralılar ambulanslarla Şam’daki hastanelere taşındı. Sosyal medyada paylaşılan kayıtlarda kafe içinde yerde yatan yaralılar ve yerleri kaplayan kan lekeleri görüldü.

Ankara'dan sert kınama

Dışişleri Bakanlığı saldırıyı “güçlü bir şekilde” kınadı. Bakanlık açıklamasında, “Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz” denildi. Açıklamada hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa dileği iletilirken, Türkiye’nin Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği belirtildi. Dışişleri açıklamasında saldırının siyasi anlamına da işaret edildi. Bakanlık şu sözlere yer verdi:

“Suriye’de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine inanılmaktadır."

Bölgedeki ikinci büyük patlama

Patlama, Beşar Esad yönetiminin 2024 sonunda devrilmesinin ardından Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin güvenliği tesis çabasında olduğu bir dönemde meydana geldi. Reuters, saldırının Şara hükümeti açısından yeni bir güvenlik sınaması olduğunu yazdı; Mayısta da Şam’da, Savunma Bakanlığına bağlı bir binanın yakınında araç bombasıyla gerçekleştirilen saldırıda bir asker öldürülmüş ve en az 18 kişi yaralanmıştı.

Suriye Geçiş Yönetimi, başkent ve çevresinde IŞİD hücrelerine ve diğer silahlı yapılara karşı operasyonlar yürüttüğünü duyuruyor. AP, Suriye güvenlik kurumlarının son aylarda azınlıkları ve kalabalık ticari alanları hedef alacağı belirtilen bazı saldırıların önlendiğini açıkladığını; ancak 2025’te bir kiliseye düzenlenen intihar saldırısı gibi olayların güvenlik kaygılarını artırdığını bildirdi. Reuters da IŞİD’in Esad sonrası güvenlik boşluğundan yararlanarak uyuyan hücreleri yeniden faal hale getirmeye, savaşçı toplamaya ve silah taşımaya çalıştığını yazdı.

Yetkililer henüz saldırının failine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle olayın IŞİD, Esad dönemi unsurları ya da başka bir silahlı yapı ile bağlantısına dair değerlendirmeler henüz teyit edilmedi.

(AEK)