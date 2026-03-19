ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 19.03.2026 13:16 19 Mart 2026 13:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.03.2026 13:16 19 Mart 2026 13:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Salt Beyoğlu’da yeni program: “Çerçöp”

Salt’ın geçmiş sergilerinden arda kalan malzemeleri bir araya getiren sergi, tasarım pratiklerini tartışmaya açıyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar: Metean Bars

Salt Beyoğlu, kurumun geçmiş sergilerinden arda kalan malzemeler etrafında sergi yapım süreçlerini ve tasarım pratiklerini ele alan yeni programı “Çerçöp”ü izleyiciyle buluşturdu.

Program, geçmiş sergiler için üretilen sergileme birimlerinin yeniden kullanımını ve senografi ile tasarım süreçlerini araştırıyor. Program, Salt’ın 15 yıllık geçmişinden hareketle malzemelerin mekândan depoya uzanan dolaşımını ve görünmez sergi altyapılarını tartışmaya açıyor.

Program kapsamında, 26 Mart Perşembe saat 18.00’da ArkDes’ten Carlos Mínguez Carrasco’un yeniden kullanım pratiklerini ele alan sunumu, 28 Mart Cumartesi saat 19.00’da tasarımcı Aslı Altay ve sanatçı Can Altay’ın sergi mekânı ve tasarım kararları üzerine konuşması, 2 Nisan Perşembe saat 18.00’da ise 2050+ stüdyosunun kurucusu Ippolito Pestellini Laparelli’nin disiplinlerarası çalışmalarını aktaracağı konuşmalar gerçekleşecek.

Tüm konuşmalar Zoom üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek ve Salt Beyoğlu’da canlı yayınlanacak.

4 Nisan Cumartesi 14.00-17.00 saatlerinde Emirhan Altuner yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, Salt’ın geçmiş sergilerindeki renk kararlarını inceleyip küçük ölçekli hayalî bir sergi mekânı için renk odaklı tasarımlar üretecek.

Atölyede Jotun’un renk çipleri doğrudan üretim malzemesi olarak kullanılacak.

Program ve paralel etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye 12 Nisan’a dek buradan ulaşılabilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
salt beyoğlu sergi etkinlik rehberi Çerçöp
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git