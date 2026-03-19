Salt Beyoğlu’da yeni program: “Çerçöp”

Salt Beyoğlu, kurumun geçmiş sergilerinden arda kalan malzemeler etrafında sergi yapım süreçlerini ve tasarım pratiklerini ele alan yeni programı “Çerçöp”ü izleyiciyle buluşturdu.

Program, geçmiş sergiler için üretilen sergileme birimlerinin yeniden kullanımını ve senografi ile tasarım süreçlerini araştırıyor. Program, Salt’ın 15 yıllık geçmişinden hareketle malzemelerin mekândan depoya uzanan dolaşımını ve görünmez sergi altyapılarını tartışmaya açıyor.

Program kapsamında, 26 Mart Perşembe saat 18.00’da ArkDes’ten Carlos Mínguez Carrasco’un yeniden kullanım pratiklerini ele alan sunumu, 28 Mart Cumartesi saat 19.00’da tasarımcı Aslı Altay ve sanatçı Can Altay’ın sergi mekânı ve tasarım kararları üzerine konuşması, 2 Nisan Perşembe saat 18.00’da ise 2050+ stüdyosunun kurucusu Ippolito Pestellini Laparelli’nin disiplinlerarası çalışmalarını aktaracağı konuşmalar gerçekleşecek.

Tüm konuşmalar Zoom üzerinden çevrimiçi olarak izlenebilecek ve Salt Beyoğlu’da canlı yayınlanacak.

4 Nisan Cumartesi 14.00-17.00 saatlerinde Emirhan Altuner yürütücülüğünde gerçekleştirilecek atölyede katılımcılar, Salt’ın geçmiş sergilerindeki renk kararlarını inceleyip küçük ölçekli hayalî bir sergi mekânı için renk odaklı tasarımlar üretecek.

Atölyede Jotun’un renk çipleri doğrudan üretim malzemesi olarak kullanılacak.

Program ve paralel etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgiye 12 Nisan’a dek buradan ulaşılabilir. (TY)