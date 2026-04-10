Saliha Aydeniz’in istifasıyla boşalan Meclis İdare Amirliği koltuğuna yeni isim seçildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Meclis İdare Amirliği için yeni ismini belirledi. Parti milletvekillerinin oylarıyla yapılan seçimde Ömer Faruk Hülakü Meclis İdare Amiri seçildi.

Saliha Aydeniz, TBMM İdare Amirliği görevinden ayrıldı

Parti milletvekilleri, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantıda hem siyasi gündem hem de Meclis İdare Amirliği seçimi ele alındı.

Görüşmelerde Barış ve Demokratik Toplum Süreci, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Meclis’te gündeme gelmesi beklenen yasal düzenlemeler değerlendirildi. Ayrıca Ortadoğu’daki gelişmeler, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilim ile Türkiye’deki ekonomik kriz ve yoksulluk da gündeme geldi.

Toplantının ardından yapılan oylamada, adaylık başvurusu yapan Mardin Milletvekilli George Aslan, Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Van Milletvekili Gülderen Varlı, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü arasında seçim yapıldı. Oylama sonucunda Hülakü yeni Meclis İdare Amiri oldu.

Ne olmuştu? DEM Parti, Meclis İdare Amiri’ni milletvekillerinin oylarıyla belirleme kararı, İdare Amiri Saliha Aydeniz’in danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman’ın 27 Kasım 2025’te yaşamına son vermesinin ardından görevinden istifa etmesi üzerine aldı. DEM Parti Kadın Meclisi, Karaman’ın ölümünü “şüpheli” olarak nitelendirerek olayla ilgili Saliha Aydeniz hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Aydeniz’in daha sonra TBMM İdare Amirliği görevinden kendi isteğiyle çekildiği açıklanmıştı. Aydeniz’in çekilmesinin ardından parti, Meclis İdare Amirliği pozisyonunun yeniden seçimle belirlenmesine karar vermişti. Dilan Karaman’ın ölümüne giden süreçte erkek şiddetinin yanı sıra, kurumsal baskı, ağır iş yükü (mobbing) ve kamu kurumlarının müdahale etmemesi gibi çok sayıda etkenin iç içe geçtiği ortaya çıkmıştı. Olayın ardından birçok kesimden Saliha Aydeniz’in görevden istifa etmesi yönünde çağrılar gelmesine rağmen, Aydeniz uzun süre sessiz kalmış, ardından istifası kamuoyuna duyurulmuştu.

