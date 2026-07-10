Ankara Bilkent Hastanesi'nde tedavi gören ve 8 Temmuz'da entübe edilen şair Ahmet Telli hayatını kaybetti. 79 yaşındaydı.

Şairin hayatını kaybettiğini Devrimci 78'liler Federasyonu ve Bilim Sanat Edebiyat Derneği, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ahmet Telli kimdir?

Toplumcu gerçekçi şiirin önemli isimlerinden Telli, aşkı, yalnızlığı, sürgünü, direnişi ve umudu aynı şiirde buluşturan dizeleriyle kuşaklar boyunca okurların belleğinde yer etti. "Gidersen yıkılır bu kent", "Acılar bitecek bir gün" ve "Sustuğun yerde bir şeyler kırılıyor" gibi dizeleri, onun şiirlerinin en çok hatırlanan dizeler arasında.

Aylardır hastanede tedavi gören şairin 8 Temmuz'da entübe edildiğini 78'liler Federasyonu duyurmuştu:

"Şair Ahmet Telli’nin tedavisinde ne yazık ki yeni bir sürece girilmiştir. Şu ana kadar uygulanan tedavi yönetmelrine rağmen bugün itibariyle entübe edilmiştir. Devrimci 78’liler Federasyonu, Bilim Sanat Edebiyat Derneği ve ailesi olarak süreci yakından takip etmekteyiz. Hala iyi haberler almayı umuyoruz."

Telli'nin cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılması bekleniyor.

"Ahmet abi sözüyle pusula"

Sosyal medyada Ahmet Telli için çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Telli'nin dizelerine göndermeler yaparak, "Bugün bir yanım öldü. Ahmet Telli sen 'koynumda resmin' derdin. Senin şiirlerin hep koynumda olacak" dedi. Sakık, "Bugün bütün kuşlar terk etti tüm şehri" ifadelerini kullandı ve paylaşımını, "Şimdi tüm kır çiçekleri senin için. Güle güle Ahmet Telli, güle güle iki gözüm" sözleriyle tamamladı.

Sanatçı Ferhat Tunç ise, "Çok kıymetli dostumuz, ağabeyimiz şair Ahmet Telli'yi yitirmişiz. Haberini derin bir kederle aldım" diyerek başladığı mesajında, Telli ile aynı dönemde yaşamış olmayı ve dostluğunu paylaşmayı "büyük bir lütuf" olarak nitelendirdi.

Tunç, "Ahmet Abi sözüyle ışık, duruşuyla pusula, insanlığıyla yuva oldu hepimize. Ardında anlamı derin şiirler bıraktı ve o şiirlerde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Ailesine, sevenlerine ve dostlarına başsağlığı dileyen Tunç, "Başımız sağ olsun. Işıklar içinde uyu Ahmet Abi" sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.

"Şairler hiç ölmez, dizeleri yaşamaya devam eder"

CHP'li Murat Emir X'te şu paylaşımı yaptı:

"Dizeleriyle adaletin, sevginin ve direnişin sesi olan büyük şair Ahmet Telli bizlere veda etti. O, hüznümüzü isyana, kelimeleri umuda dönüştüren bir ustaydı. Ailesine ve tüm edebiyat camiasına sabırlar diliyorum. Yattığı yer incitmesin. “Geride akşamın küllenen ateşi ve susturulmuş çocuk sevinçleri kaldı…”

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş şöyle dedi:

"Bazı insanlar ölmez; şairler ise hiç ölmez…dizeleri yaşamaya devam eder bizle birlikte. Ahmet Telli, yalnızca şiir yazmadı. Bu ülkenin acısını, umudunu, özlemini, direncini, yarasını, sızısını ve insan kalabilme mücadelesini dizelerinin seline emanet etti. Nicemiz onun dizelerinde kendini buldu, yarasını sardı, derman aradı derman buldu. Hoşça kal usta. Şiirlerin, bu memleketin vicdanında yaşamaya devam edecek. #AhmetTelli"

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel de şu paylaşımı yaptı:

“Soluk bir ay dolanıyor kentin üstünde her gece Her gece bilge bir gezgin tavrıyla adımlıyor yolunu Güz yanığı bir durgun sessizlikle örtülü her şey ve yırtılmış bir tül gibi savrulup duruyor zaman” Çok üzgünüz… Duygusunu, umudunu ve direncini dizelere emanet eden, edebiyatımızın usta şairlerinden Ahmet Telli’ye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları da şöyle dedi:

“Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da ölür Bir tufan olurum sustuğun her yerde.” Bugün yalnızca bir şairi değil; sözüyle umudu, direnci, aşkı ve insanı çoğaltan büyük bir yüreği uğurluyoruz. Şiirleriyle en karanlık günlerde yolumuza ışık, kavgamıza omuz, acımıza ortak olan devrimci şair Ahmet Telli, geride bıraktığı sonsuz mirasla bu toprakların hafızasında hep yaşayacak. Güle güle Ahmet Telli… #AhmetTelli"

(EMK)