Şahin Öner'i öldüren polise 2 yıl 6 ay hapis cezası

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Şahin Öner’in yaşamını yitirmesine ilişkin yeniden görülen davada sanık polis Selahattin Korkmaz hakkında karar verildi.

“Taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla yargılanan Korkmaz, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Öner ailesinin avukatları ile İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nden avukatlar hazır bulundu. İzleyici olarak duruşmayı takip eden Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi de davaya katılma talebinde bulundu.

Şahin Öner davasında hüküm, “eksik incelemeden” bozuldu

Mahkeme, katılma talebini reddetti

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada mahkeme, sanık avukatının mazeretini kabul etmedi ve karar verileceğini belirtti. Sanık Korkmaz, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Savcılık önceki mütalaasını yineleyerek, Korkmaz’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Baronun davaya katılma talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Şahin Öner cinayeti davasında polis için ceza talep edildi

Avukatlardan “kasten öldürme” vurgusu

Öner ailesi avukatlarından Yakup Güven, mütalaaya katılmadıklarını belirterek dosyanın uzun yıllardır etkili ve tarafsız bir biçimde ele alınmadığını söyledi.

Güven, olayın “kasten öldürme” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yalnızca aracı kullanan polis memuru yönünden değil, yaşam hakkı ihlaline yol açan diğer kamu görevlileri hakkında da etkili soruşturma yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İHD Diyarbakır Şubesi’nden avukat Yusuf Erdoğan da dosyanın “kasten öldürme” niteliğinde olduğunu savundu. Erdoğan, kolluk görevlilerinin işledikleri suçlarda cezasız kalacakları yönündeki algının, yargı pratiğiyle güçlendiğini söyledi.

Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden avukat Ferdi Çiçek ise toplumsal barışın tesisi açısından yüzleşmenin önemine dikkat çekerek, sanığın “kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Şahin Öner davasında şerh: “Yaralıyken karakola götürüldü”

Mahkeme 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi

Savunmaların ardından mahkeme, polis Korkmaz hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Öner ailesinin avukatları, karara karşı İstinaf Mahkemesi’ne başvuracaklarını duyurdu.

Ne olmuştu? Şahin Öner, 10 Şubat 2013’te Diyarbakır’da zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı davada Selahattin Korkmaz hakkında 23 Kasım 2021’de “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmişti. Tarafların başvurusu üzerine dosya üst mahkemeye taşındı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, dosyadaki raporlar arasındaki çelişkileri gerekçe göstererek kararı “eksik inceleme” nedeniyle bozdu. Yeniden yargılama 30 Nisan 2024’te başladı. 22 Ocak tarihli bilirkişi raporunda, sanık polisin “tali kusurlu”, Şahin Öner’in ise “asli kusurlu” olduğu ileri sürüldü. Ancak önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, zırhlı aracın Öner’in görüş alanında olduğunu ve sürücünün fren yapmadığını söyledi. Yeniden görülen davada mahkeme, 19 Mart 2025’te de sanık hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan ceza vermişti. Bu karara hem Öner ailesinin avukatları hem de savcılık itiraz etmişti. Avukatlar, olayda kasıt bulunduğunu, tarafsız tanık beyanları ile hastane ve adli tıp raporlarının yeterince dikkate alınmadığını belirterek kararın bozulmasını talep etmişti. Dosya, sanık lehine “fazla ceza tayini” gerekçesiyle yeniden bozulmuştu.

