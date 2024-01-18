Şahin Öner davasında hüküm, “eksik incelemeden” bozuldu

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Şahin Öner davasındaki hükmün bozulmasına karar verdi.

Polis memuru S.K., Diyarbakır Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde, 10 Şubat 2013’teki bir eyleme müdahale esnasında kullandığı zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner’in ölümüne neden olmaktan yargılanıyordu. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Kasım’da 2021’de görülen duruşmada polisi, “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek”ten 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etmişti.

MA’dan Eylem Akdağ’ın haberine göre, yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), sanık polise verilen cezayı bozdu. Gerekçe olarak, “eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulmasını” gösterdi.

“Bilirkişi raporlarında açık çelişkiler bulundu”

İstinaf mahkemesi kararında, “dosyada yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporunun kusur tespiti içermediği, ilgililerin kusur durumlarına ilişkin değerlendirme içeren mevcut bilirkişi raporları arasında ise taraflara izafe edilen kusur yönünden açık çelişkiler bulunduğu” belirtildi.

Ceza Dairesi, çelişkilerin giderilmemesinin yanı sıra hüküm sırasında hangi rapora üstünlük tanındığına dair de bir açıklama olmadığını belirtti.

Kararda, “Dosyanın yeniden trafik kürsüsü de bulunan üniversitelerin öğretim görevlilerinden oluşturulacak uzman bir bilirkişi heyetine tevdii ile dosyada mevcut bilirkişi raporları arasındaki çelişkileri giderecek ve sanık ile ölenin kusur durumlarını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyacak yeni bir rapor alınması ile neticesine göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş olup (…) dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere” yeniden ilk derece mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Dava neden beş yılda başladı? Öner’in ölümüyle ilgili tek kişi suçlandı: Zırhlı aracı kullanan polis memuru S.K. Aslında ilk duruşma, 29 Haziran 2017’de Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. Ancak mahkeme, Öner ailesinin avukatlarının talebini kabul ederek, olayın “taksirle öldürmek” değil, “kasten öldürme” olduğuna hükmetti ve görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Ancak dosyanın gönderildiği Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın kaza olduğunu iddia ederek, mahkemeler arasındaki görev uyuşmazlığının çözümü için dava dosyasının Antep Bölge Adli Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Dosyayı inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi, Şahin Öner'in ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.K.’nin ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi. Böylece dava beşinci yılında, 15 Şubat 2018'de başlayabildi.

Ne olmuştu? Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde 10 Şubat 2013’te düzenlenen protesto gösterisine polis müdahale etti, 19 yaşındaki lise öğrencisi Şahin Öner hayatını kaybetti. Diyarbakır Valiliği, “bir kişinin elindeki patlayıcıyı atmak isterken yaşamını yitirdiğini” açıkladı. Ancak ön otopsi raporuna göre, Öner “trafik kazasına bağlı ezilme sonucu” ölmüştü. İHD Diyarbakır Şubesi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Serdar Çelebi bianet'e yaptığı açıklamada, Öner'in otopsi raporunu incelediklerini ve raporda, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın iddiasının aksine patlayıcı izine rastlanmadığını belirtti. Diyarbakır Barosu ve İHD Diyarbakır Şubesi, Öner'in “elindeki bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiğini” açıklayan Vali Toprak hakkında suç duyurusunda bulundu. İki görgü tanığı da savcılıktaki ifadelerinde, Öner’in zırhlı araç çarpması sonucu öldüğünü gördüklerini anlattı. Ayrıca İHD Diyarbakır Şubesi, Öner’in ağır yaralanmasına rağmen hastaneye değil karakol bahçesine götürüldüğünü, yarım saat burada tutulduktan sonra ambulansın Öner’i hastaneye götürdüğünü açıkladı. Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi de olayla ilgili ikinci raporunda, “olay yerinde bomba kullanılmadığını” belirtti, “Şahin Öner’in ölümünün görgü tanıklarının ifadelerinde belirtildiği şekliyle polis aracının çarpması ve sürüklemesi ile meydana geldiğini” ifade etti. Ancak Diyarbakır Terörle Mücadele Kanunu 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcılıki zırhlı aracın sürücüsü polis hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla görevsizlik kararı vererek dosyayı düz savcılığa gönderdi. Dört yıllık soruşturmanın ardından polis S.K. hakkında bu suçlamayla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 29 Haziran 2017’de görüldü. Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Öner ailesinin avukatlarının talebini kabul ederek, olayın “taksirle öldürmek” değil, “kasten öldürme” olduğuna hükmederek, görevsizlik kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi, polis S.K.’yı “taksirle ölüme neden olmaktan” suçlu buldu, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına hükmetti.

(AS)