Sağlık Bakanlığı’ndan kene uyarısı: Kolonya, gaz yağı sürmeyin

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, kene tutunması durumunda yurttaşların kesinlikle çıplak elle müdahale etmemesi gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Öz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin (KKKA) kene tutunması veya kene ile temas sonucu bulaşabilen ciddi bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın bazı durumlarda belirti vermeden seyredebileceğini, bazı vakalarda ise ağır enfeksiyonlara ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Kenelerin özellikle kırsal alanlar, ormanlık ve çalılık bölgeler, tarla, bağ, bahçe ve piknik alanlarında bulunduğunu aktaran Öz, hayvanların yer aldığı ortamlarda riskin daha da arttığını vurguladı.

Kene tutunması halinde panik yapılmaması gerektiğini belirten Öz, doğru müdahalenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kene vücuda tutunduğunda telaş edilmemeli. Kesinlikle çıplak elle temas edilmemeli. İnce uçlu bir cımbızla, cilde en yakın noktadan sabit ve dikkatli bir şekilde çıkarılabilir. Cımbız yoksa eldiven, poşet ya da temiz bir bezle de müdahale edilebilir. Kene vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalık riski ve şiddeti o kadar artar.”

Kenelerin parçalanması, ezilmesi veya patlatılmasının doğru olmadığını vurgulayan Öz, kolonya, alkol, gaz yağı, sigara veya benzeri yöntemlerin de kesinlikle kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Kırsal alanlardan dönüşte vücudun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Öz, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık, diz arkası ve saçlı derinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyledi. Çocukların da benzer şekilde kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kene çıkarıldıktan sonra belirti olmasa bile 10 gün boyunca ateş, halsizlik, kas ve baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi semptomların takip edilmesi gerektiğini belirten Öz, bu belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Öz ayrıca, kene riski bulunan alanlara gidilirken vücudu kapatan kıyafetlerin tercih edilmesinin korunmada önemli rol oynadığını vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

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(EMK)