Kene vakalarındaki artış nedeniyle doğaya keklik ve sülünler salındı

Türkiye’de havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmaları ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor.

Yalnızca İstanbul’da 2025 yılı başından bu yana 7 binin üzerinde kene vakası bildirildi, Sivas’ta ise bir kişi 7 Haziran'da, KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Artan vakalar karşısında biyolojik mücadele yöntemlerine yönelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğaya keklik ve sülün bırakarak bu alanları 3 yıl süreyle ava kapatma kararı aldı.

Keklik ve sülün, kene gibi parazitleri doğrudan besin olarak tüketir. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan keklik ve sülünler, yerde hareket eden keneleri gagalarıyla toplayarak yerler ve bu sayede kene popülasyonunun doğal yolla azalmasına katkı sunarlar.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, kene vakalarında artış yaşandığı, bu vakalara yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının, görev ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını etkin şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Yasa dışı avlanmaya para cezası

Genel Müdürlükçe 2014-2024 yıllarında 745 bin 692'si keklik ve 237 bin 200'ü sülün olmak üzere toplam 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanı üretilerek doğal ortama salındığı belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

“2025 sonuna kadar 36 bin 250'si keklik, 9 bini sülün olmak üzere toplam 45 bin 250 kanatlı yaban hayvanının üretilerek doğaya salınması hedeflenmektedir. Keklik ve sülünlerin avlanmasının önüne geçilmesi maksadıyla, salım yapılan alanlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 yıl süreyle ava kapatılmaktadır. Ayrıca doğada popülasyonu desteklerken bir yandan da kene gibi zararlılarla mücadeleye katkı sağlayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari para cezaları düzenlenmektedir. Genel Müdürlüğümüzce avlanma miktarları dışında avlanmaktan 4 bin 736 lira, avcılık belgesi olmadan avlanmaktan ise 7 bin 147 lira idari yaptırım uygulanmaktadır.”

Yasa dışı keklik avlanması durumunda yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme nedeniyle tazminat bedeli de uygulandığına değinilen açıklamada, “Söz konusu tazminat bedeli, Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında, günümüz itibarıyla her bir kınalı keklik için 4 bin lira ve canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin lira olarak belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz gerek keklik üreterek doğaya salınması gerekse de salım yapılan alanların ava kapatılması faaliyetleriyle keneyle biyolojik mücadele kapsamında görevini sürdürmektedir,” dendi. (TY)