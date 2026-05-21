Saçını ördüğü için görevden alınıp yargılanan hemşire beraat etti

Ocak'ta Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, saç örgülü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını duyurduğu hemşire İkra Avcı gözaltına alındıktan sonra "örgüt propagandası"ndan yargılanmaya başlamış ve ihraç istemiyle görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Avcı Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beraat ettiğini duyurdu. Artı Gerçek'in haberine göre Avcı şöyle yazdı:

"Hakkımda yürütülen adli soruşturmada bugün mahkeme beraat kararı verdi. İdari soruşturma kapsamında çalıştığım hastane meslekten ihracımı talep etti. Bu konuda avukatım gerekli itirazları yapacaktır. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkürü borç biliyorum."

Saç örmek neden suç oldu?

“Saç örme” kampanyası, Rakka’da bir Suriyeli askerin öldürülen Kürt kadın savaşçının saç örgüsünü ganimet olarak teşhir ettiğini gösteren bir videonun dolaşıma girmesi üzerine, Kürt kadınlarla dayanışma tavrı olarak önce Güney Kürdistan'da ardından Türkiye'de ve bütün dünyada yaygınlaştı.

Amedspor’dan hemşireye uzanan kriminalizasyon

Kampanya Türkiye’de Amedspor’un saç örme içerikli paylaşımıyla da gündeme geldi. Ardından Kocaeli’de çalışan hemşire İ.A.’nın benzer bir video paylaşması hedef gösterildi; hakkında soruşturma açıldı, gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.



Avcı hakkında başlayan soruşturmalar üzerine Kocaeli Kadın Platformu yaptığı açıklamada saç kesme görüntüsünü kadın bedenine dönük savaşçı ve aşağılayıcı bir şiddet gösterisi olarak değerlendirdi; hemşire Avcı'yla dayanışma çağrısı yaptı.

T24’e konuşan avukat Gencer Demirkaya, saç örmenin “propaganda” sayılmasının hukuken “son derece abes” ve “keyfi” olacağını söyledi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da süreci Meclis’e taşıdı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün adli ve idari soruşturmasının “hukuki ve fiili gerekçesini” sordu.

Beraat ne anlama geliyor?

Beraat kararı, saç örme gibi sembolik ve şiddet içermeyen bir dayanışma eyleminin ceza hukuku konusu yapılmasının sınırına işaret ediyor. Karar metni henüz kamuya açık olmadığı için mahkemenin gerekçesi bilinmiyor; ancak hemşire İkra Avcı'nın sosyal medya paylaşımı üzerinden kurulan “örgüt propagandası” iddiasının yasal bir kaşılığının olmadığı bu kararla belgelendi.

(AEK)