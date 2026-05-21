ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 21.05.2026 03:10 21 Mayıs 2026 03:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.05.2026 04:15 21 Mayıs 2026 04:15
Okuma Okuma:  2 dakika

GÖREVE İADE DAVASI AÇACAK

Saçını ördüğü için görevden alınıp yargılanan hemşire beraat etti

Rakka'da Kürt kadının saç örgüsünün HTŞ militanlarınca ganimet olarak sergilenmesi haberleri üzerine kadınların dünya çapında saçlarını örerek başlattığı dayanışma tavrına katıldığı gerekçesiyle görevden alınan hemşire Kocaeli'de yargılandığı davada beraat etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Saçını ördüğü için görevden alınıp yargılanan hemşire beraat etti
Amedspor'un Kürt kadın mücadelesiyle dayanışma simgesi olarak yayımladığı görsel/Fotoğraf: Amedspor

Ocak'ta Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, saç örgülü sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını duyurduğu hemşire İkra Avcı gözaltına alındıktan sonra "örgüt propagandası"ndan yargılanmaya başlamış ve ihraç istemiyle görevinden de uzaklaştırılmıştı.

Avcı Salı günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla beraat ettiğini duyurdu. Artı Gerçek'in haberine göre Avcı şöyle yazdı: 

"Hakkımda yürütülen adli soruşturmada bugün mahkeme beraat kararı verdi. İdari soruşturma kapsamında çalıştığım hastane meslekten ihracımı talep etti. Bu konuda avukatım gerekli itirazları yapacaktır. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkürü borç biliyorum."

Saç örmek neden suç oldu? 

“Saç örme” kampanyası, Rakka’da bir Suriyeli askerin öldürülen Kürt kadın savaşçının saç örgüsünü ganimet olarak teşhir ettiğini gösteren bir videonun dolaşıma girmesi üzerine, Kürt kadınlarla dayanışma tavrı olarak önce Güney Kürdistan'da ardından Türkiye'de ve bütün dünyada yaygınlaştı.

YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki
“SAÇ ÖRME” DİRENİŞİ
YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki
23 Ocak 2026

Amedspor’dan hemşireye uzanan kriminalizasyon

Kampanya Türkiye’de Amedspor’un saç örme içerikli paylaşımıyla da gündeme geldi. Ardından Kocaeli’de çalışan hemşire İ.A.’nın benzer bir video paylaşması hedef gösterildi; hakkında soruşturma açıldı, gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Avcı hakkında başlayan soruşturmalar üzerine Kocaeli Kadın Platformu yaptığı açıklamada saç kesme görüntüsünü kadın bedenine dönük savaşçı ve aşağılayıcı bir şiddet gösterisi olarak değerlendirdi; hemşire Avcı'yla dayanışma çağrısı yaptı.

T24’e konuşan avukat Gencer Demirkaya, saç örmenin “propaganda” sayılmasının hukuken “son derece abes” ve “keyfi” olacağını söyledi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da süreci Meclis’e taşıdı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’nün adli ve idari soruşturmasının “hukuki ve fiili gerekçesini” sordu.

Beraat ne anlama geliyor?

Beraat kararı, saç örme gibi sembolik ve şiddet içermeyen bir dayanışma eyleminin ceza hukuku konusu yapılmasının sınırına işaret ediyor. Karar metni henüz kamuya açık olmadığı için mahkemenin gerekçesi bilinmiyor; ancak hemşire İkra Avcı'nın sosyal medya paylaşımı üzerinden kurulan “örgüt propagandası” iddiasının yasal bir kaşılığının olmadığı bu kararla belgelendi. 

(AEK)

Haber Yeri
Kocaeli
Kürt kadın mücadelesi saç örme kampanyası
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git