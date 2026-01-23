ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 08:46 23 Ocak 2026 08:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 09:19 23 Ocak 2026 09:19
Okuma Okuma:  3 dakika

“SAÇ ÖRME” DİRENİŞİ

YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki

Siyasetçiler Ayşegül Doğan, Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Avukat Eren Keskin, sanatçılar Pervin Chakar ve Mem Ararat ile Dashni Murad da "saç örme" direnişine destek verdi.

BİA Haber Merkezi

Read in English

YPJ'li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki
Fotoğraf: Sosyal Medya

HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir kişinin, katlettiği bir YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını keserek bunu sosyal medyada paylaşması sonrasında başlatılan “saç örme” kampanyasına siyasetçi ve sanatçılardan destek geldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kadın milletvekilleri, kampanyaya destek vermek amacıyla saçlarını ördükleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlarda “Saçımızın her bir halkası direnişimizi güçlendiriyor” mesajı yer aldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kampanyaya TBMM Genel Kurulu’nda saçlarını örerek katıldı. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da saçlarını ördüğü anları sosyal medya platformu X’te paylaşarak kampanyaya destek verdi. Ayrıca DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş benzer video paylaştı.

"Kız kardeşlerimizin yanındayız"

Kampanyaya sanat dünyasından da güçlü destek geldi. Kürt soprano Pervin Chakar, saçlarını ördüğü videosunu,
“Mücadele ruhuyla dolu Kürt halkımızın, kız kardeşlerimizin, onurlu annelerimizin ve cesur kadınlarımızın yanındayım” notuyla paylaştı.

Kürt sanatçı Dashni Murad ise saç örgüsü videosunda şu ifadeleri kullandı:
“IŞİD teröristleri asla kazanamayacak! Çünkü bir Kürt kadını, savaşta sizin 100 erkeğinize bedeldir. Siz bir saç örgüsünü kestiğinizde, biz milyonlarcasını öreriz.”

Sanatçı Mem Ararat da YPJ’linin saçlarının kesilmesine karşı başlatılan kampanyaya destek vererek bir parçasını paylaştı.

Kampanyaya kamu yöneticilerinden de destek geldi. Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, Rojava’da bir YPJ üyesinin saçlarının kesilmesini protesto etmek amacıyla saçını örerek dayanışma gösterdi.

İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin de kampanyaya destek verdi.

Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da benzer bir video hazırladı.

(EMK)

saç örme direnişi jin jiyan azadî Meral Danış Bektaş Eren Keskin ayşegül doğan Pervin Buldan
