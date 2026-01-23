YPJ’li kadına yönelik saldırıya siyasetten ve sanattan tepki

HTŞ, IŞİD ve Türkiye’ye bağlı paramiliter yapılarla ilişkili bir kişinin, katlettiği bir YPJ’li kadın direnişçinin saçlarını keserek bunu sosyal medyada paylaşması sonrasında başlatılan “saç örme” kampanyasına siyasetçi ve sanatçılardan destek geldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) kadın milletvekilleri, kampanyaya destek vermek amacıyla saçlarını ördükleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımlarda “Saçımızın her bir halkası direnişimizi güçlendiriyor” mesajı yer aldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kampanyaya TBMM Genel Kurulu’nda saçlarını örerek katıldı. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da saçlarını ördüğü anları sosyal medya platformu X’te paylaşarak kampanyaya destek verdi. Ayrıca DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş benzer video paylaştı.

"Kız kardeşlerimizin yanındayız"

Her xeleka porên me berxwedan a me hêz dike…



Saçlarımızın her halkasıdirenişimizi güçlendiriyor…#JinJiyanAzadi #KeziyenMeTırsaWe pic.twitter.com/fssWkfK87T — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) January 22, 2026

Her xeleka porên me berxwedan a me hêz dike…



Saçlarımızın her halkası direnişimizi güçlendiriyor…#JinJiyanAzadi #keziyênmetirsawe pic.twitter.com/P7ylM6aHIV — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) January 22, 2026

Kampanyaya sanat dünyasından da güçlü destek geldi. Kürt soprano Pervin Chakar, saçlarını ördüğü videosunu,

“Mücadele ruhuyla dolu Kürt halkımızın, kız kardeşlerimizin, onurlu annelerimizin ve cesur kadınlarımızın yanındayım” notuyla paylaştı.

Ünlü Kürt soprano Pervin Chakar, saçlarını ördüğü bir videoyu şu notla paylaştı:

“Mücadele ruhuyla dolu olan Kürt halkımızın, kız kardeşlerimizin, onurlu annelerimizin ve cesur kadınlarımızın yanındayım." #Rojava pic.twitter.com/0ABQOK2YXh — Özge Perihan Hoşoğlu (@eylle_isyan) January 22, 2026

Kürt sanatçı Dashni Murad ise saç örgüsü videosunda şu ifadeleri kullandı:

“IŞİD teröristleri asla kazanamayacak! Çünkü bir Kürt kadını, savaşta sizin 100 erkeğinize bedeldir. Siz bir saç örgüsünü kestiğinizde, biz milyonlarcasını öreriz.”

Sanatçı Mem Ararat da YPJ’linin saçlarının kesilmesine karşı başlatılan kampanyaya destek vererek bir parçasını paylaştı.

Kampanyaya kamu yöneticilerinden de destek geldi. Halepçe Valisi Nuxşe Nasih, Rojava’da bir YPJ üyesinin saçlarının kesilmesini protesto etmek amacıyla saçını örerek dayanışma gösterdi.

İnsan hakları savunucusu avukat Eren Keskin de kampanyaya destek verdi.

İnsan hakları savunucusu Av. Eren Keskin de saç örme akımına katıldı.pic.twitter.com/O1yP7KzBTG — Kevîn (@revoluttie) January 22, 2026

Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da benzer bir video hazırladı.

(EMK)