Saadet Partisi’nde kayyım ve kongre iptali talebine mahkemeden ret

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin dava reddedildi.

Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Saadet Partisi'nin avukatları Ahmet Yazıcı, Hasan Tahsin Özaşar ile davacılar eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber ile avukatı Kamil Nadir Sarılkan katıldı.

Duruşmayı, bazı Saadet Partisi üyeleri de takip etti.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra avukatlara söz verdi.

Avukat Sarılkan, bilirkişinin verilen görev kapsamında raporunu sunamadığını öne sürerek, açtıkları davanın üye hak ve yükümlülüklerine ilişkin olduğunu bu sebeple davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Saadet Partisi avukatı Özaşar, davanın usulden reddedilmesi gerektiğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Davacıların temel tezi bazı il kongrelerinin vaktinde yapılmamasıdır. İddia edildiği gibi yokluk söz konusu değildir. Siyasi Partiler Kanunu'na göre eski delegelerin seçimi yapılabilir. Dava sübjektif çıkarla açılmıştır."

Saadet Partisi avukatı Yazıcı da davacıların delege itirazına ilişkin hususun Siyasi Partiler Kanunu'na göre dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu dava siyasi niyetle açılmıştır. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti.

Ne olmuştu? Saadet Partisi’nde 30 Haziran 2024’te yapılması planlanan 3. Olağanüstü Büyük Kongre iptal edildi. Parti, kongrenin olağan kongre takviminde yapılacağını duyurdu. Bu dönemin arka planında Temel Karamollaoğlu’nun genel başkanlığı bırakma kararı, Mahmut Arıkan’ın genel merkez çizgisindeki adaylığı ve Birol Aydın’ın da adaylık çıkışıyla yaşanan iç gerilim vardı. Kongre 24 Kasım 2024’te Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Temel Karamollaoğlu yeniden aday olmadı, genel başkanlık için Mahmut Arıkan ile Birol Aydın yarıştı. Mahmut Arıkan 823 oy alarak Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler, kongrenin iptali ve parti yönetimine kayyım atanması talebiyle Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Davacı taraf, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Antep’in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süresinde yapılmadığını, bu nedenle büyük kongrede oy kullanan 1026 delegeden 789’unun “delege vasfı” taşımadığını ileri sürdü.

