Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Arıkan, Türkiye'nin temel siyasi ve hukuki meselelerini değerlendirdiklerini belirterek, diyalog ve toplumsal uzlaşı vurgusu yaptı.

Saadet Partisi'nin açıklamasına göre Arıkan, Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu siyasi ve hukuki sorunlar ele alındı.

Arıkan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin kutuplaşma ve kamplaşma ikliminden çıkabilmesi için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

"Ülkemizin içine sürüklenmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma ortamına karşı, diyalog zeminini her koşulda canlı tutmanın ve genişletmenin gerekli olduğu konusunda ortak bir değerlendirme yaptık" diyen Arıkan, adaletsizlikleri sona erdirecek geniş kapsamlı bir uzlaşı arayışının hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye gerilim ve çatışma dilinden yoruldu"

Türkiye'de gerilim siyasetinin toplum üzerindeki etkilerine değinen Arıkan, siyaset kurumunun adalet, erdem ve diyalog temelinde ortak paydaları büyütmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye artık günlük kısır çekişmelerden, gerilim ve çatışma dilinden yoruldu" ifadelerini kullanan Arıkan, ülkenin cesur, çözüm odaklı ve uzlaşmacı yaklaşımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Arıkan, açıklamasında Selahattin Demirtaş'ın Türkiye siyaseti açısından önemli bir isim olduğunu belirterek, demokratik ve meşru siyaset zemini içinde toplumsal uzlaşıya katkı sunabileceğini söyledi.

"Uzun tutukluluk adalete güveni zedeliyor"

Açıklamasında uzun tutukluluk sürelerine de değinen Arıkan, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmaksızın yıllarca devam eden tutuklulukların hem adalet sistemine hem de siyaset kurumuna duyulan güveni zayıflattığını ifade etti.

Arıkan, Demirtaş ile gerçekleştirdikleri görüşmenin tek seferlik olmadığını belirterek, karşılıklı temas ve görüş alışverişinin önümüzdeki dönemde de süreceğini kaydetti.

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(EMK)