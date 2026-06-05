Reyhanlı davasında karar: 3 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili davada karar çıktı.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, sanık Korali'ye baro tarafından atanan avukatın duruşmaya iki saat kala görevden çekildiğini ve yeni görevlendirilen müdafinin savunma için süre talep ettiğini söyledi.

Başkan, davanın karar aşamasına gelmesi, tutukluluk süreleri, katılan tarafların Hatay'dan gelmesi ve sanıkların getirilmesi gibi yoğun duruşma hazırlıkları ile usul ekonomisini dikkate alınarak yargılamanın gecikmemesi amacıyla sanık Korali'nin dosyasının ana davadan ayrıldığını bildirdi.

Son sözü sorulan sanıklar, saldırısıyla ilgilerinin bulunmadığı öne sürdü.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, sanıklara 28'i çocuk 130 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 bin 600 yıl, "izinsiz patlayıcı bulundurmak" suçundan 13 yıl 4 ay, mağdurlara yönelik "duyu organları zarar görecek şekilde yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay, bir kadının çocuk düşürmesine yol açacak şekilde yaralanması suçundan 20 yıl 3 ay, 3 kişiye yönelik "basit yaralama" suçundan 20 yıl 3 ay, 134 mağdura yönelik "mala zarar verme" suçundan bin 206 yıl, Reyhanlı'daki Emniyet Müdürlüğü, belediye, PTT ve notere verilen zarar dolayısıyla da "kamu malına zarar vermek" suçundan 48 yıl olmak üzere toplam 3 bin 921 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, avukatı süre isteyen sanık Korali'nin yanı sıra firari sanıklar Omar Alkhatıp ile Mihraç Ural'ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Kararla birlikte sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Davanın geçmişi Hatay Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013'te düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 155 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası 33 kişiye dava açıldı. THKP-C Acilciler örgütü ve örgütün yöneticisi Mihraç Ural saldırıyı planlamakla suçlandı. İddianamede Uysal’ın “Suriye rejimine bağlı güvenlik ve istibahrat birimleriyle birlikte hareket ederek, savaştan kaçan Suriyeli muhaliflerin Türkiye'de barınması, sahip çıkılması sebebiyle Türkiye'yi hedef aldığı” iddia edildi. Dava Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Yetkisizlik kararı sonrası önce Hatay’a oradan da güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya gitti. Karar Şubat 2018’de çıktı. Dokuz sanık, Nasır Eskiocak, Mehmet Genç, Yusuf Büyükkasım, Ahmet Mansuroğlu, Doğan Özdemir, Süleyman Evet, Ergin Ördek, Fikret Nazik ve Mehmet Kılıç’a 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 32'şer yıl hapis cezası verildi. Aralarında Mihraç Ural'ın da bulunduğu sekiz firari sanığın dosyaları ayrıldı. Reyhanlı Davasında 9 Sanığa 53'er Ağırlaştırılmış Müebbet Kararın ardından (Eylül 2018) saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen firari sanık Yusuf Nazik MİT operasyonuyla Suriye'de yakalandı ve Türkiye’ye getirilerek tutuklandı. 2019'da 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sonraki süreçte firari sanıklarından Mehmet Gezer 2022'de, Cengiz Sertel 2024'te, Mohammad Dib Korali ve Temir Dükancı da 2025'te yakalandı. Dosyada sanıklar Omar Alkhatıp ve Mihraç Ural firari durumda bulunuyor. İddianameden: Saldırı biliniyordu ama önlenemedi Öte yandan ana davanın dosyasına göre devlet saldırıyı önceden biliyordu. Saldırıdan üç gün önce Emniyet Müdürlüğünü arayan “isimsiz bir kişi”, 8 Mayıs 2013’teki ihbarında “bombaları bizzat gördüğünü” söyleyerek saldırıyla ilgili şu iddialarda bulunmuştu: “Ankara'da yapılacak olan bombalama ile ilgili T.D. isimli şahsın 9 Mayıs 2013 günü tahminen 22.00-24.00 saatleri arası, Yayladağı sınır kapısından giriş yapacağı, T.D.’yi Yusuf Nazik veya Nasır Eskiocak’ın gelip alacağı ve daha önceden bombalama eylemi için hazırlanan araçların olduğu yere götüreceğini… “…Bombaların perşembe gecesi araçlara yüklenerek Nasır Eskiocak ve Yusuf Nazik önderliğinde Ankara’ya hareket edeceğini ve bombaların Ankara’da patlatılacağını…” “Bu işler için iki hafta kadar önce Lazkiye’de Yusuf Nazik ve Nasır Eskiocak’a, 4-5 milyon Suriye parası ile bomba eğitimi verildiği, Lazkiye’den yüklenen bombaları bizzat gördüğünü…” İddianamede, bu bilgilerin bilinmesine ve “tüm çalışma ve önlemlere rağmen” saldırını önlenemediği de not düşüldü.

(HA)