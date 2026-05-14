Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.

Akın Gürlek, Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama operasyonlarında toplam 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek, “Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir” dedi.

Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın güçlü iş birliği ve etkin koordinasyonu sayesinde; vatandaşlarımızın mal varlığına kasteden suç örgütlerine karşı mücadelemiz sahada somut ve etkili sonuçlar vermeye devam etmektedir.



“100 milyar TL ve 2 milyar dolar aklandı”

Gürlek açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen delillere dikkat çekti.

Açıklamada, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesindeki suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edildiği belirtildi. Gürlek, bunun yürütülen mücadelenin boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.

“Suç örgütlerine taviz vermeyeceğiz”

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyon içinde çalıştığını söyleyen Gürlek, finansal suç örgütleri ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini belirtti.

Gürlek açıklamasında, operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Kütahyalı 17 Nisan 2025'te de gözaltına alınmıştı.

