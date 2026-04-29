ENGLISH KURDÎ
KİM
YT: Yayın Tarihi: 29.04.2026 15:11 29 Nisan 2026 15:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.04.2026 15:14 29 Nisan 2026 15:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Rahmi Yıldırım kimdir?

Gazeteci-yazar Rahmi Yıldırım, 12 Eylül döneminden basın mücadelesine uzanan yaşamıyla iz bırakan isimler arasında yer aldı.

BİA Haber Merkezi

Gazeteci-yazar.

1978'de Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde politik kimliği ve darbeye karşı tutumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen genç subaylar arasında yer aldı. 1982’de Kenan Evren’in imzaladığı kararnameyle ordudan çıkarıldıktan sonra tutuklandı.

1982-1985 yılları arasında Gölcük Gonca ve İstanbul Metris cezaevlerinde tutuklu kaldı.

İstanbul 2 No’lu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandı ve beraat etti. Tahliyesinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gördü, mezuniyetinin ardından gazeteciliğe ANKA Haber Ajansı’nda başladı. 1986-1998 yılları arasında ANKA’da görev yaptı.

Yıldırım, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nde genel başkanlık, genel sekreterlik ve onur kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. ANKA’dan ayrıldıktan sonra WDR Köln, NPS, SR ve RFI gibi Avrupa merkezli yayın kuruluşlarına haber ve yorumlar geçti. Kuruluşundan itibaren Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik dersleri verdi.

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-DER) kurucu başkanı olan Yıldırım, yaşamı boyunca 12 Eylül darbesiyle yüzleşme, basın özgürlüğü ve örgütlü mücadele başlıklarında çalışmalar yürüttü.

2005’te internet sitesi sansursuz.com ile soL dergisinde yayımlanan “İş Bilenin Kılıç Kuşananın” başlıklı yazısında orduya hakaret ettiği iddiasıyla, dönemin Genelkurmay Başkanı’nın şikâyeti üzerine TCK 301’den yargılandı ve bu tür davalarda beraat eden ilk sanık oldu.

2007 yılındaki genel seçimlerde TKP’den Ankara milletvekili adayı oldu.

"Beşinci Tabur", "Kışladan Kovulanlar", "Kışlada Demokrasi" “Harbiye’den Cepheye” ve "Generallerin Gecesi" adlı kitapları yazdı.

2024’te Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşan Yıldırım, “Harbiye’den Cepheye” adlı kitabında 12 Eylül dönemindeki yargılama ve cezaevi sürecini anlattığını söylemişti.

29 Nisan 2026'da kanser tedavisi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirdi.

(HA)

