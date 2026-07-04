“Pratik adım atılmalı”: Çetin Arkaş’tan istihdam ve üretim vurgusu

*Çetin Arkaş, bölgedeki yüksek genç işsizliği, güvencesiz çalışma, intihar vakaları ve uyuşturucu kullanımındaki artışa dikkat çekerek toplumsal çöküş riski konusunda uyardı. Tarım merkezi olan bölgede ciddi yoksulluk yaşandığını vurgulayan Arkaş, yerel üretimin güçlendirilmesi, dayanışma ağlarının kurulması, istihdam ofislerinin açılması ve acil eylem planlarının hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından ÇandAmed Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Demokratik Ekonomi ve Ekonomik Örgütleme Çalıştayı”nda ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik ve bölgesel kalkınma sorunları ele alındı. Çalıştaya DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Çetin Arkaş, belediye eşbaşkanları, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

MA'daki habere göre, Çalıştayın açılışında konuşan DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, mevcut ekonomik sistemin toplumsal ihtiyaçları karşılamadığını belirterek, kapitalist modernitenin derin yoksulluğu normalleştirdiğini ifade etti. Abdullah Öcalan’ın “bir karıncanın dahi aç kalmadığı bir düzende insan nasıl işsiz kalır” sözünü hatırlatan Uçar, ekonominin toplumsal bir zemine oturtulması gerektiğini vurguladı. Üretim ve emeğin yeniden örgütlenmesi gerektiğini söyleyen Uçar, komünal ekonomi tartışmalarının önemine dikkat çekti.

Çalıştayda konuşan Çetin Arkaş ise bölgedeki sosyal ve ekonomik sorunlara ilişkin veriler paylaşarak genç işsizliği, güvencesiz çalışma ve toplumsal çöküş riskine dikkat çekti. Kürdistan’da genç işsizliğin yüksek seviyelerde olduğunu, çalışanların büyük bölümünün sigortasız olduğunu belirten Arkaş, gençlerin önemli bir kısmının geleceğe dair umutsuzluk yaşadığını ifade etti. Çocuk yaşta intihar vakaları, uyuşturucu kullanımı ve suç oranlarındaki artışın ciddi bir alarm olduğunu söyledi.

“Ekmeğin bulunduğu coğrafyada ekmeksiz kalıyoruz” diyen Arkaş, tarım ve hayvancılığın bölge için hayati önemde olduğunu vurguladı. Bölgenin tarihsel olarak tarımın merkezlerinden biri olmasına rağmen bugün ciddi yoksulluk yaşandığını belirten Arkaş, doğa tahribatı ve plansız ekonomik politikaların uzun vadeli krizlere yol açtığını ifade etti. Çözüm için yerel üretimin güçlendirilmesi, dayanışma ağlarının kurulması ve belediyeler ile sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Arkaş, konuşmasının devamında çalıştayın yalnızca teorik bir tartışma olarak kalmaması gerektiğini belirterek somut adımların atılması çağrısında bulundu. Şehirlerin tüm dinamiklerinin dahil olacağı acil eylem planlarının hazırlanması gerektiğini söyleyen Arkaş, istihdam ofislerinin kurulmasının işsizliğe karşı önemli bir adım olabileceğini ifade etti. Ayrıca madencilik ve çevre politikalarına dikkat çekerek doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

Toplantı, ekonomik kriz ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmasıyla devam etti.

(EMK)