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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 08:29
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 16:19
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33 yıl sonra tahliye: Çetin Arkaş cezaevinden çıktı

Arkaş’ı, cezaevi önünde ailesi, yakınları ve avukatları karşıladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
33 yıl sonra tahliye: Çetin Arkaş cezaevinden çıktı
Fotoğraf: MA

Tahliyesi 8 kez ertelenen ve 33 yıldır cezaevinde tutulan Çetin Arkaş, İnfaz Hakimliği kararıyla serbest bırakıldı. 33 yıl sonra özgürlüğüne kavuşan Arkaş’ı, cezaevi önünde ailesi, yakınları ve avukatları karşıladı.

İstanbul’daki Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Arkaş’ın, 16 Haziran’da cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından "iyi halli" olduğu belirtilmesine rağmen tahliyesi 3 ay ertelenmişti.

MA'nın haberine göre, bu karara avukatları itiraz etti. Yapılan itirazı değerlendiren İnfaz Hakimliği, Arkaş’ın tahliye edilmesine hükmetti.

Çetin Arkaş’ın cezaevi sürecinde tahliyesi toplamda 8 kez ertelendi. Kurul, 6 ayrı değerlendirmede “iyi halli” olduğunu belirtmesine rağmen serbest bırakılmamıştı.

Arkaş’ın sağlık sorunlarının da bulunması nedeniyle, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) geçtiğimiz günlerde kamuoyuna çağrı yapmış ve sosyal medya kampanyası başlatmıştı.

Arkaş, 2013-2015 yılları arasında yürütülen "Çözüm Süreci" sırasında İmralı Sekretaryası’nda görev almıştı.

Diyarbakır doğumlu olan Çetin Arkaş, 1992 yılında Isparta’da gözaltına alındı ve “devletin birliğini bozmak” suçlamasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezası verilmişti.

2015 yılında, “Çözüm Süreci”nin bir parçası olarak İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderildi ve burada Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmeler kapsamında sekretarya görevinde yer aldı. Bu görevi 9 ay 10 gün sürdüren Arkaş, 16 Aralık 2015’te tekrar Silivri Cezaevi’ne sevk edilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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