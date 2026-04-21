"Panel" yöneticilerine operasyon

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu, Ankara merkezli 9 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında yakalanan 12 zanlıdan 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında şebekenin teknik altyapısını kuran ve yöneten bir kişinin itirafçı olduğu açıklandı. Vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde sorgulanabildiği yaklaşık 40 farklı sistem erişime kapatıldı. Ele geçirilen sunucu ve veri depolama sistemleri üzerinde yapılan adli bilişim incelemelerinde çok sayıda veri ve kullanıcı kaydına ulaşıldı.

Sistemlerin kaynak kodlarının, kullanıcı veri tabanlarının ve sisteme erişim sağlayan tüm kullanıcıların "log" kayıtları ele geçirildi. Bu materyaller üzerinde ileri teknik analiz çalışmaları sürdürülüyor.

Sistem kullanıcılarının kimliklerinin tek tek deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bu kişilere yönelik operasyonlar planlandı.

Bayilik uygulaması

Operasyon kapsamında Mardin'de yakalanan A.B'nin, kurduğu sistemi "bayilik modeli" ile üçüncü şahıslara pazarladığı ve kişisel verilerin sorgulanabildiği sistemleri isteyen kişilere ücret karşılığında sattığı belirlendi.

A.B'nin, satış yaptığı kişilere "devlet kurumlarının kendisini asla yakalayamayacağı ve tespit edilemeyeceği" yönünde beyanlarda bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı.

Örgüt yöneticisi itirafçı oldu

Örgütü yöneten A.B'nin itirafçı olmasıyla, yasa dışı siber faaliyetlerde kullanılan tüm teknik altyapı ve işleyiş, detaylarıyla ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde şüphelilerin toplam para hacminin yaklaşık 177 milyon lira seviyesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tutuklanan siber suç şebekesi üyelerinin finansal hareketlerde iz bırakmamak amacıyla "soğuk cüzdan" olarak tabir edilen çevrim dışı kripto para cüzdanlarını kullandıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanabildiği "TSG" adlı ve bağlantılı 16 ayrı sorgu panelinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, operasyonlarda yakalanan 11 kişinin "Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilip yayılması, bilişim sistemini engelleme, verileri bozma, yok etme" suçlarından tutuklandığı, bunlardan 8'inin 18 yaşından küçük olduğu ifade edildi.

(Mİ)