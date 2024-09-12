Abdulkadir Uraloğlu, yurttaşların kimlik bilgilerini çaldırdıklarını itiraf etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 108 milyon yurttaşın kimlik, ikamet adresi ve cep telefonu numarası bilgilerini içeren kişisel verileri çalınmasıyla ilgili soru üzerine iddiaları doğruladı.

COVID-19 pandemisi döneminde Sağlık Bakanlığı'nın sisteminde bir sızıntının yaşandığını söyledi.

Uraloğlu, “Bu pandemi sürecinde hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi” dedi.

108 milyon kişinin verileri çalındı, BTK Google'dan yardım istedi

(HA)