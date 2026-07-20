Özgül Saki'den Bakan Göktaş'a: Failler tahliye edilince kadınlar neden bilgilendirilmiyor?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul Esenyurt’ta eski erkek arkadaşı Y.Ş. tarafından cinsel saldırıya uğrayan E.Ö.’nün davasındaki skandalları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, kadınların yargı ve infaz süreçlerinde maruz kaldığı tehdit, bilgilendirilme eksikliği ve koruma mekanizmalarındaki zafiyetlere dikkat çekti.

bianet’in Haberi Meclis Gündeminde

Özgül Saki önergesinde, bianet’ten Evrim Kepenek’in 16 Temmuz 2026 tarihli haberini hatırlattı. Habere göre; yerel mahkeme ve istinaf tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Y.Ş., Yargıtay’ın kararı bozması üzerine tahliye edildi. Cinsel saldırı mağduru E.Ö. ise faillin tahliye edildiğini resmi makamlardan değil, sosyal medya üzerinden öğrendi. Aradan haftalar geçmesine rağmen kararın gerekçesi kendisine bildirilmedi.

E.Ö.’nün yargılama süreci boyunca şikayetini geri çekmesi için fail ve yakınları tarafından tehdit edildiğini, gizli kalması gereken ifadesinin üçüncü kişilerin eline geçtiğini ve ciddi güvenlik kaygıları yaşadığını vurgulayan Saki, kamu mekanizmalarının yetersizliğini eleştirdi.

"Sözleşmeden Çekilmek Devlete Yükümlülüğünü Unutturamaz"

Saki, kadınların yaşadıkları şiddetin yanı sıra soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde baskı, tehdit ve yeniden travmatize olma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Devletin sorumluluğunun sadece faili yargılamakla sınırlı olmadığını ifade eden Saki, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olması; Anayasa, 6284 sayılı Kanun ve taraf olunan diğer uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan kadınları şiddetten koruma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Risk değerlendirmesi ve kurumlar arası koordinasyon hayati önem taşımaktadır."

Bakan Göktaş’a 5 Kritik Soru

DEM Parti’li Özgül Saki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan şu soruların yanıtını istedi:

1. Tahliye Bilgilendirme Mekanizması Var mı? Cinsel saldırı ve erkek şiddeti mağdurlarının, failin tahliyesi, ceza infazındaki değişiklikler veya güvenliklerini etkileyebilecek yargısal süreçler hakkında zamanında bilgilendirilmesini sağlayan bir mekanizma bulunmakta mıdır?

2. Şikayetini Çek Baskısına Karşı Koruma: Şikayetini geri çekmesi yönünde baskı, tehdit veya yıldırma girişimlerine maruz kalan kadınların korunmasına yönelik Bakanlığınız tarafından hangi koruyucu mekanizmalar devreye sokulmaktadır?

3. Ulusal Veri ve Takip Sistemi: Bakanlığınız, kadınların maruz kaldıkları tehdit, baskı ve yeniden mağduriyet risklerini izlemeye yönelik ulusal ölçekte bir veri toplama ve vaka takip sistemi yürütmekte midir?

4. Bakanlıklar Arası Koordinasyon Protokolü: Yargılama ve infaz süreçlerinde kadınların yeniden mağdur edilmesini önlemek amacıyla Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla yürütülen ortak bir protokol var mıdır?

5. Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor? İstanbul Sözleşmesi'nin 51. maddesinde öngörülen risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımı doğrultusunda, faillerin tahliyesi gibi durumlarda kadınların korunmasına yönelik hangi mekanizmalar uygulanmaktadır?

(EMK)