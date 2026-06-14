Oslo ve Berlin 20 yıl sonra trenle birbirine bağlanacak

Oslo ile Berlin, 2028’de başlayacak yeni doğrudan tren hattıyla demiryolu üzerinden birbirine bağlanacak.

Norveç’in ulusal demiryolu şirketi Vy, Danimarka’nın DSB’si ve Almanya’nın Deutsche Bahn’ının işbirliğiyle hayata geçirilecek hat sayesinde yolcular iki başkent arasında tren değiştirmeden seyahat edebilecek.

Deutsche Bahn’ın ICE L trenleri; Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Göteborg üzerinden Oslo’yla Berlin’i birbirine bağlayacak.

Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Güzergahta hangi duraklar var?

Hattın güzergahında Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Kopenhag Havalimanı ve Kopenhag Merkez İstasyonu durakları yer alacak.

Restoran vagonu ve aile bölümü bulunan trenler, Kopenhag’ın ardından Odense, Kolding, Padborg ve Hamburg üzerinden Berlin’e ulaşacak.

Vy’ye göre Oslo-Kopenhag yolculuğu yaklaşık 7 saat sürecek. Oslo-Berlin hattının tamamında yolculuk süresinin ise yaklaşık 15 saat olması bekleniyor.

Şirket, Norveçlilerin Kopenhag’a doğrudan trenle seyahat edebilmesinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtiğini belirtti.

Karşılıklı seferlerin 2028 yazından itibaren günde iki kez yapılması planlanıyor. Kalkış saatleri ve bilet fiyatları ise ilk sefer tarihine yakın zamanda açıklanacak.

Onurlu bir şekilde seyahat et

“Norveç’i Avrupa’ya daha yakından bağlayacağız”

Vy CEO’su Gro Bakstad, Oslo, Kopenhag, Hamburg ve Berlin arasında düzenli bir tren hattı kurulmasını “harika bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Bakhstad, “DSB ve Deutsche Bahn’la yaptığımız işbirliği sayesinde Norveç’i Avrupa’ya daha yakından bağlayabileceğiz. Uzun vadede bu durum başka Avrupa şehirlerine doğrudan tren seferlerinin de önünü açabilir” dedi.

(NÖ)