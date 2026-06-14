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YT: Yayın Tarihi: 14.06.2026 15:17 14 Haziran 2026 15:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.06.2026 15:26 14 Haziran 2026 15:26
Okuma Okuma:  2 dakika

Oslo ve Berlin 20 yıl sonra trenle birbirine bağlanacak

Norveç’in Vy, Danimarka’nın DSB ve Almanya’nın Deutsche Bahn şirketlerinin işbirliğiyle hayata geçirilecek hatta yolcular tren değiştirmeden Oslo’dan Berlin’e gidebilecek. Seferlerin 2028 yazında başlaması planlanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Oslo ve Berlin 20 yıl sonra trenle birbirine bağlanacak
Fotoğraf: Norveç’in ulusal demiryolu şirketi Vy

Oslo ile Berlin, 2028’de başlayacak yeni doğrudan tren hattıyla demiryolu üzerinden birbirine bağlanacak.

Norveç’in ulusal demiryolu şirketi Vy, Danimarka’nın DSB’si ve Almanya’nın Deutsche Bahn’ının işbirliğiyle hayata geçirilecek hat sayesinde yolcular iki başkent arasında tren değiştirmeden seyahat edebilecek.

Deutsche Bahn’ın ICE L trenleri; Hamburg, Kopenhag, Malmö ve Göteborg üzerinden Oslo’yla Berlin’i birbirine bağlayacak.

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Güzergahta hangi duraklar var?

Hattın güzergahında Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Kopenhag Havalimanı ve Kopenhag Merkez İstasyonu durakları yer alacak.

Restoran vagonu ve aile bölümü bulunan trenler, Kopenhag’ın ardından Odense, Kolding, Padborg ve Hamburg üzerinden Berlin’e ulaşacak.

Vy’ye göre Oslo-Kopenhag yolculuğu yaklaşık 7 saat sürecek. Oslo-Berlin hattının tamamında yolculuk süresinin ise yaklaşık 15 saat olması bekleniyor.

Şirket, Norveçlilerin Kopenhag’a doğrudan trenle seyahat edebilmesinin üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçtiğini belirtti.

Karşılıklı seferlerin 2028 yazından itibaren günde iki kez yapılması planlanıyor. Kalkış saatleri ve bilet fiyatları ise ilk sefer tarihine yakın zamanda açıklanacak.

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“Norveç’i Avrupa’ya daha yakından bağlayacağız”

Vy CEO’su Gro Bakstad, Oslo, Kopenhag, Hamburg ve Berlin arasında düzenli bir tren hattı kurulmasını “harika bir gelişme” olarak değerlendirdi.

Bakhstad, “DSB ve Deutsche Bahn’la yaptığımız işbirliği sayesinde Norveç’i Avrupa’ya daha yakından bağlayabileceğiz. Uzun vadede bu durum başka Avrupa şehirlerine doğrudan tren seferlerinin de önünü açabilir” dedi.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
seyahat seyahat hakkı Norveç oslo berlin almanya tren
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