Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak işletmeye alınan turistik trenlerin haziran ayının ortalarına kadar sefer düzenleyeceğini duyurdu.

Bu kapsamda Ankara-Tatvan tren seferi 17 Nisan'da, Ankara-Diyarbakır tren seferi ise 19 Nisan'da başlayacak.

Uraloğlu, "İşletmeye girecek iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleriyle hem bölge turizmi gelişecek hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkânı bulacak,” dedi.

Uraloğlu ayrıca, trenlerin sadece ulaşım aracı vazifesi görmeyeceğini, şehirler arası kültürel iletişimi de kuvvetlendireceğini söyledi.

Sefer bilgileri

Oda fiyatının Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendiğini aktaran Uraloğlu, yataklı vagonlu bir odada iki kişinin seyahat edebileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Uraloğlu, trenlerin 180 kişi kapasiteli, dokuz yataklı ve bir yemekli vagondan oluştuğuna dikkat çekerek, seferlere dair şu bilgileri paylaştı:

"1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergâhında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü 12.00'de yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya’da üç saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da dört saat, Kayseri'de üç saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak.



“1262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını tüm seyahatseverlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da dört saatlik bir duruş gerçekleştirilecek.19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da üç saat, Elazığ'da dört saat ve Kayseri'de üç saatlik duruş yapacak.” (TY)