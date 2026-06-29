Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 19 yıl geçti

DEM Parti Genel Merkezi:

"Ömrünü demokrasi, barış, eşitlik ve birlikte yaşama adayan ve ilkelerinden taviz vermeden mücadelesini sürdüren yoldaşımız Orhan Doğan’ı, yaşamını yitirişinin 19. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Orhan Doğan ve yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızın yaşamını adadıkları barışçıl, demokratik, eşit ve özgür bir dünyayı kurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Di 19emîn salvegera koça wî ya dawî de em têkoşerê azadiyê, siyasetmedarê Kurd ê hêja Orhan Dogan bi rêzdarî, bi hesret û bi rehmet bi bîr tînin. Orhan Dogan jiyana xwe di ber têkoşîna aştî û azadiyê de borand. Mîrasa rûmetê li dû xwe hişt. Em li ber têkoşîn û bîreweriya wî bejna xwe ditewînin."