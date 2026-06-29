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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 15:15 29 Haziran 2026 15:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 16:36 29 Haziran 2026 16:36
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Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 19 yıl geçti

Kapatılan Demokrasi Partisi’nin eski milletvekillerinden Orhan Doğan, ölümünün 19’uncu yılında siyasetçilerin yayımladığı mesajlarla anıldı. DEM Partili isimler, Doğan’ın barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 19 yıl geçti

Kapatılan Demokrasi Partisi’nin eski milletvekillerinden Kürt siyasetçi Orhan Doğan’ın ölümünün üzerinden 19 yıl geçti. Doğan, 27 Haziran 2007’de Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde katıldığı bir etkinlikte konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede 29 Haziran 2007’de hayatını kaybetmişti. Ölüm yıldönümünde DEM Partili siyasetçiler, Doğan için anma mesajları yayımladı.

Görseli Büyüt

DEM Parti Genel Merkezi:

"Ömrünü demokrasi, barış, eşitlik ve birlikte yaşama adayan ve ilkelerinden taviz vermeden mücadelesini sürdüren yoldaşımız Orhan Doğan’ı, yaşamını yitirişinin 19. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Orhan Doğan ve yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızın yaşamını adadıkları barışçıl, demokratik, eşit ve özgür bir dünyayı kurmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Di 19emîn salvegera koça wî ya dawî de em têkoşerê azadiyê, siyasetmedarê Kurd ê hêja Orhan Dogan bi rêzdarî, bi hesret û bi rehmet bi bîr tînin. Orhan Dogan jiyana xwe di ber têkoşîna aştî û azadiyê de borand. Mîrasa rûmetê li dû xwe hişt. Em li ber têkoşîn û bîreweriya wî bejna xwe ditewînin."

Görseli Büyüt

Tülay Hatimoğulları - DEM Parti Eş Başkanı:

"Ömrünü barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine adayan; onurlu yaşamı ve kararlı duruşuyla bizlere rehber olan sevgili Orhan Doğan’ı, aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve minnetle anıyorum. En büyük hasreti olan barış bu topraklarda kök salana dek durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. O’na ve bu uğurda ömür veren nice mücadele insanına sözümüz var…"

Görseli Büyüt

Tülay Hatimoğulları - DEM Parti Eş Başkanı:

"Ömrünü barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine adayan; onurlu yaşamı ve kararlı duruşuyla bizlere rehber olan sevgili Orhan Doğan’ı, aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı ve minnetle anıyorum. En büyük hasreti olan barış bu topraklarda kök salana dek durmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. O’na ve bu uğurda ömür veren nice mücadele insanına sözümüz var…"

Görseli Büyüt

Meral Danış Beştaş - DEM Parti Erzurum Milletvekili

"Özgürlük, barış ve demokratik çözüm mücadelesine yaşamını adayan sevgili Orhan Doğan’ı, aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Yaşamı boyunca halkların eşitliği, birlikte yaşamı ve onurlu barışı savunan Orhan Doğan, geride yalnızca güçlü bir mücadele mirası değil; diyalog, demokrasi ve umutla örülü bir yol da bıraktı. Onun barışa olan inancı ve demokratik çözüm konusundaki kararlı duruşu, bugün de ortak geleceğimizi kurma arayışına ışık tutmaya devam ediyor. Anısı önünde saygıyla eğiliyor, emeklerini ve mücadelesini daima yaşatacağız."

Görseli Büyüt

Sırrı Sakık - DEM Parti Ağrı Milletvekili

"Bugün sevgili Orhan Doğan’ı anarken, Ulucanlar Cezaevi’ndeki günlerimiz bir bir gözümün önüne geldi. Orhan çok titizdi. Temizlik ve bulaşık işlerini ben, Sedat ve Orhan kimseye bırakmazdık. Görev dağılımında Mehdi Abi (Zana), Diyarbakır zindanlarında edindiği deneyimle yoktan var eder; hayatımızda yediğimiz en güzel soğan salatalarını hazırlardı. Ahmet Abi biraz tembeldi ama en güzel fikirleri o verirdi :)) Selim, Hatip ve Mahmut ise lojistikten sorumluydu. Akşam olunca herkes kitabına çekilirdi. Ben bazen şiir okurdum, Ahmet Abi bana takılır, kızardı :)) Sedat romanını yazardı, Orhan ise gazeteleri okuyup gündemi yakından takip ederdi. Sonra akşam yemeğinde bütün zorluklara rağmen o sofralarda çok güzel sohbetler edilir, kahkahalar eksik olmazdı. En ağır günlerde bile dostluğun gücüyle zorlukları atlattık.( bu pijamalı fotoğrafımız o günlerden) Bugün aramızdan ayrılan tüm dostlarımızı rahmet ve özlemle anıyorum. Hayatta olan dostlarıma ise sağlık diliyorum. İyi ki aynı yolda yürüdük Orhan… Unutulmayacaksın."

Görseli Büyüt

Serhat Eren - DEM Parti Milletvekili 

"HEP'ten DEP'e, Meclis koridorlarından hapishanelere, upuzun bir adalet ve barış mücadelesinin başı hep dik avukatı, siyasetçisi, Yaşar Kemal'in deyimiyle "başka bir insan" Orhan Doğan, aramızdan ayrılalı 19 yıl oldu. Mirası "getiremedik, özür dileriz" dediği barış için mücadele etmek... Bugün Kürt varlığı tanınmışsa yaşamını bu uğurda harcayan nice Doğanlar sayesinde. Anısına saygıyla, sevgiyle, minnetle..."

Görseli Büyüt

Semra Çağlar Gökalp - DEM Parti Bitlis Milletvekili

"Di 19emîn salvegera wefata wî de em Orhan Doğanê hêja bi rêzdarî û bi minet bi bîr tînin. Orhan Doğan heta dawiya emrê xwe ji bo gelê Kurd bigihîje azadiyê têkoşiya. Çûyîna wî ya bêwext 19 sal in dilê gelê wî diêşîne. Mîrasa wî ya tekoşîna demokrasî, aştî û wekheviyê îro rê nîşanî me dike. Bi rêzdarî û bi hesret…"

Görseli Büyüt

Doğan Erbaş - DEM Parti Parti Meclisi üyesi

"Bu fotoğraf Demokratik Kürt Siyasetine uygulanan zor ve baskı politikasının hafızalarda yer alan simgelerinden birisi oldu. Anısına saygıyla #orhandoğan"

Arkadaşları anlatıyor: Orhan Doğan’ı çok özlüyoruz
Arkadaşları anlatıyor: Orhan Doğan’ı çok özlüyoruz
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(Mİ/HA)

Haber Yeri
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25 Şubat 2017
/haber/orhan-dogan-heykeli-kaldirildi-183977
Orhan Doğan Barış Ödülü Eren Keskin'in
22 Eylül 2014
/haber/orhan-dogan-baris-odulu-eren-keskin-in-158657
BURÇİN BELGE'DEN
Orhan Doğan Anlatıyor: "Nîv Jîyan"
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Orhan Doğanı Kaybettik
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