Okullara 165 bin personel atanması teklifi Meclis gündeminde

CHP’nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş’ın, okullara kadrolu güvenlik ve temizlik görevlisi atanmasına ilişkin kanun teklifinin ön görüşmesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak.

Özçağdaş’ın 18 Eylül 2025’te Meclis’e sunduğu “Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi kapsamında Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklif ne getiriyor?

Kanun teklifine göre, 65 bin koruma ve güvenlik görevlisi Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda, 100 bin hizmetli ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda istihdam edilecek.

Teklifin kabul edilmesi halinde, okullara kadrolu güvenlik ve temizlik personeli atanmasının önü açılacak.

"Okullar yıl ortasında temizlik hizmetlerinden yoksun kalıyor"

Kanun teklifinin gerekçesinde, okullarda kadrolu güvenlik görevlisi bulunmamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından risk yarattığı belirtildi.

Gerekçede, okullardaki temizlik hizmetlerinin de ağırlıklı olarak İşgücü Uyum Programı (İUP) ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 3-6 aylık sürelerle görevlendirilen geçici personel eliyle yürütüldüğü ifade edildi.

Bu nedenle çalışanların görev süresi dolduğunda okulların yıl ortasında temizlik hizmetlerinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Teklif gerekçesinde ayrıca, temizlik personeli eksikliği nedeniyle bazı okullarda “kayıt parası” adı altında 200-300 bin TL’ye varan zorunlu bağışlar toplandığı iddia edildi.

Özçağdaş: Eğitimde tasarruf olmaz

Özçağdaş, teklifin görüşülmesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın sağlığı ve canı üzerinden maliyet hesabı yapılamaz. Çocuklar için görev başına” dedi.

(NÖ)