ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.05.2026 12:51 5 Mayıs 2026 12:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.05.2026 13:01 5 Mayıs 2026 13:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Okullara 165 bin personel atanması teklifi Meclis gündeminde

CHP’li Suat Özçağdaş’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara 65 bin güvenlik görevlisi ve 100 bin temizlik görevlisi atanmasını öngören kanun teklifinin ön görüşmesi bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Okullara 165 bin personel atanması teklifi Meclis gündeminde

CHP’nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş’ın, okullara kadrolu güvenlik ve temizlik görevlisi atanmasına ilişkin kanun teklifinin ön görüşmesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak.

Özçağdaş’ın 18 Eylül 2025’te Meclis’e sunduğu “Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM İçtüzüğü’nün 37’nci maddesi kapsamında Genel Kurul gündemine gelecek.

Okullardaki şiddeti önlemek için neyi tartışmalıyız?
Okullardaki şiddeti önlemek için neyi tartışmalıyız?
24 Nisan 2026

Teklif ne getiriyor?

Kanun teklifine göre, 65 bin koruma ve güvenlik görevlisi Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’nda, 100 bin hizmetli ise Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda istihdam edilecek.

Teklifin kabul edilmesi halinde, okullara kadrolu güvenlik ve temizlik personeli atanmasının önü açılacak.

Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?
Güvenli Okullar Bildirgesi nedir?
20 Nisan 2026

"Okullar yıl ortasında temizlik hizmetlerinden yoksun kalıyor"

Kanun teklifinin gerekçesinde, okullarda kadrolu güvenlik görevlisi bulunmamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri açısından risk yarattığı belirtildi.

Gerekçede, okullardaki temizlik hizmetlerinin de ağırlıklı olarak İşgücü Uyum Programı (İUP) ve Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 3-6 aylık sürelerle görevlendirilen geçici personel eliyle yürütüldüğü ifade edildi.

Bu nedenle çalışanların görev süresi dolduğunda okulların yıl ortasında temizlik hizmetlerinden yoksun kaldığı vurgulandı.

Teklif gerekçesinde ayrıca, temizlik personeli eksikliği nedeniyle bazı okullarda “kayıt parası” adı altında 200-300 bin TL’ye varan zorunlu bağışlar toplandığı iddia edildi.

“Ücretsiz okul yemeği sosyal yardım değil eşitlik politikasıdır”
ÇOCUK HAKLARI ATÖLYESİ
“Ücretsiz okul yemeği sosyal yardım değil eşitlik politikasıdır”
20 Nisan 2026

Özçağdaş: Eğitimde tasarruf olmaz

Özçağdaş, teklifin görüşülmesi öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğitimde tasarruf olmaz. Çocuklarımızın sağlığı ve canı üzerinden maliyet hesabı yapılamaz. Çocuklar için görev başına” dedi.

Teklifin ön görüşmesi bugün TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Meclis Suat Özçağdaş milli eğitim bakanlığı CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git