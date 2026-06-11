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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 11:48 11 Haziran 2026 11:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 11:52 11 Haziran 2026 11:52
Okuma Okuma:  1 dakika

Öğretmen Irmak Ayşe Koparan soruşturması: Okul Müdürü M.İ. görevden alındı

Soruşturma kapsamında okulda yürütülen süreçlerin olayla bağlantısının olup olmadığının tespiti için okul müdürü M.İ. savcılığa ifade verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Öğretmen Irmak Ayşe Koparan soruşturması: Okul Müdürü M.İ. görevden alındı

Ağrı’da öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında okul müdürü M.İ. görevden alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, 7 Haziran’da Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın kaldığı evde şüpheli şekilde ölü bulunmasının ardından başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayla ilgili yaptığı açıklamada ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını belirterek Bakanlık tarafından ayrıca inceleme ve teftiş sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

Soruşturma kapsamında okulda yürütülen süreçlerin olayla bağlantısının olup olmadığının tespiti için okul müdürü M.İ. savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.İ.,  görevinden alındı.

Bakan Tekin’den öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin açıklama
Bakan Tekin’den öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin açıklama
10 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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