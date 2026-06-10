Bakan Tekin’den öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı’da evinde ölü bulunan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’a ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü belirterek, ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, olayla ilgili hem idari hem de adli sürecin eş zamanlı olarak yürütüldüğünü ifade etti.

Ağrı’da görev yapan öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüne ilişkin soru üzerine Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığını belirtti.

Koparan’ın ölümüne ilişkin mobbing ve şiddet iddialarına yönelik soruları da yanıtlayan Tekin, kesinleşmemiş bilgilere dayanılarak yapılan yorumlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tekin, “Gazetelerin ve işin detayını bilmeyen kişilerin yaptığı yorumlara itibar etmeden hareket etmek lazım. Her bir sözümüzle temel hak ve hürriyetleri ihlal edebilir, masum insanları zan altında bırakabiliriz. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı olarak temkinli konuşmayı tercih ediyoruz” dedi.

Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Tekin, “Olayla ilgili hem adli makamlarla hem emniyetle koordineli bir şekilde Teftiş Kurulumuz gerekli süreci başlattı. Amacımız öğretmenlerimizin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda görev yapmasını sağlamaktır. Eğer ihmali bulunan biri varsa, kim olursa olsun gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan 28 yaşındaki sözleşmeli okul öncesi öğretmeni Irmak Ayşe Koparan, evinde ölü bulunmuştu. İlk belirlemelere göre olayda intihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.

(EMK)