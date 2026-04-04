ODTÜ’de LGBTİ+fobik sansür protesto edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 70. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sanat Günleri’ndeki, Girls To The Front imzalı “This is What Loud Looks Like” sergisine yönelik sansür, dün (3 Nisan) okulda protesto edildi.

ODTÜ Medya Topluluğu ile ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın ortak paylaşımına göre, LGBTİ+fobik sansürü protesto eden öğrenciler, Kültür Kongre Merkezi’nden (KKM) gökkuşağı bayrağı sallandırdı ve bina içinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında sık sık “Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Batsın batsın, ahlâkınız batsın”, “Yasak ne ayol!” ve “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları atıldı.

“Arkadaşlarımızın yanındayız”

Öğrencilerin, yasaklara rağmen gökkuşağı bayrağı eşliğinde okuduğu basın açıklaması şöyle:

“Bugün burada AKP iktidarının kampüsümüzdeki aracı olan kayyım rektörün dışlayıcı, varlığımızı sansürlemeye çalışan, ifade alanımızı sınırlayan fobik saldırılarına karşı toplandık. ODTÜ 70. Yıl kutlamalarını sebep göstererek okulumuzu ranta açan kayyım rektör kampüsümüzü sermayenin aracı haline getirirken aynı zamanda da kadın ve lubunyaların üretimini, sanatlarını ve varlıklarını sansürlemekte.

“Girls To The Front Tr kolektifinin ‘This Is What Loud Looks Like’ başlıklı sergisinin metninde yer alan ‘kuir’ ifadesinin çıkarılmasının talep edilmesi ve LGBTİ+ bayrağının fotoğraflarda yer almaması gerektiğinin belirtilmesi kabul edilemez. Arkadaşlarımızın yanındayız ve kampüslerden tekrar sesleniyoruz: Ne yasaklarınız ne de sansürleriniz varoluşumuz ve direnişimizi susturamayacak!” (TY)