LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 04.04.2026 10:45 4 Nisan 2026 10:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.04.2026 10:46 4 Nisan 2026 10:46
Okuma Okuma:  2 dakika

ODTÜ’de LGBTİ+fobik sansür protesto edildi

“Kayyım rektör kampüsümüzü sermayenin aracı haline getirirken kadın ve lubunyaların üretimini ve varlıklarını da sansürlemekte.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: ODTÜ Medya Topluluğu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 70. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sanat Günleri’ndeki, Girls To The Front imzalı “This is What Loud Looks Like” sergisine yönelik sansür, dün (3 Nisan) okulda protesto edildi.

Girls To The Front, üniversite yönetimi tarafından sergi metninden “kuir” ifadesinin çıkarılmasının istenmesi ve fotoğraflarda gökkuşağı bayrağına yer verilmemesi yönündeki müdahalesinin ardından, 2 Nisan’da yaptığı açıklama ile ifade alanlarının sınırlandırıldığı bu koşullarda festivalde yer almayacaklarını duyurmuştu.

ODTÜ Medya Topluluğu ile ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması’nın ortak paylaşımına göre, LGBTİ+fobik sansürü protesto eden öğrenciler, Kültür Kongre Merkezi’nden (KKM) gökkuşağı bayrağı sallandırdı ve bina içinde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında sık sık “Yozgatlıgil ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Batsın batsın, ahlâkınız batsın”, “Yasak ne ayol!” ve “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganları atıldı.

“Arkadaşlarımızın yanındayız”

Öğrencilerin, yasaklara rağmen gökkuşağı bayrağı eşliğinde okuduğu basın açıklaması şöyle:

“Bugün burada AKP iktidarının kampüsümüzdeki aracı olan kayyım rektörün dışlayıcı, varlığımızı sansürlemeye çalışan, ifade alanımızı sınırlayan fobik saldırılarına karşı toplandık. ODTÜ 70. Yıl kutlamalarını sebep göstererek okulumuzu ranta açan kayyım rektör kampüsümüzü sermayenin aracı haline getirirken aynı zamanda da kadın ve lubunyaların üretimini, sanatlarını ve varlıklarını sansürlemekte.

“Girls To The Front Tr kolektifinin ‘This Is What Loud Looks Like’ başlıklı sergisinin metninde yer alan ‘kuir’ ifadesinin çıkarılmasının talep edilmesi ve LGBTİ+ bayrağının fotoğraflarda yer almaması gerektiğinin belirtilmesi kabul edilemez. Arkadaşlarımızın yanındayız ve kampüslerden tekrar sesleniyoruz: Ne yasaklarınız ne de sansürleriniz varoluşumuz ve direnişimizi susturamayacak!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ODTÜ kuir gökkuşağı bayrağı sansür Girls To The Front lgbti+fobi Ahmet Yozgatlıgil
bu haberin uzantıları
Kayyım genetiği: LGBTİ+fobi, sansür, ODTÜ
4 Nisan 2026
/yazi/kayyim-genetigi-lgbti-fobi-sansur-odtu-318352
bu haberin uzantıları
Kayyım genetiği: LGBTİ+fobi, sansür, ODTÜ
4 Nisan 2026
/yazi/kayyim-genetigi-lgbti-fobi-sansur-odtu-318352
