“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” Bursa’da seyirciyle buluşuyor

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS), 2019’dan bu yana sahnelediği “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyununu turne kapsamında Bursa’da izleyiciyle buluşturuyor.

Nobel ödüllü yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı, Arzu Gamze Kılınç’ın yönettiği oyun, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde sahnelenecek.

1974’te yazılan oyun, güncelliğini koruyarak ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve işçi sınıfının gündelik yaşam mücadelesini mizahi bir dille ele alıyor.

İtalya’nın işçi mahallelerinde yaşam mücadelesi veren iki ailenin hem birbirleriyle hem de sistemle olan mücadelesini konu alan oyun, yükselen hayat pahalılığı karşısında kadınların “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koymasını merkeze alıyor.

Yazan: Dario Fo

Çeviren: Füsun Demirel

Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

Dekor Tasarımı: Osman Özcan

Işık Tasarımı: Onur Alagöz

Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Çağdaş Ekin Şişman, Kıvanç Kılınç , Osman Onur Can.

(TY)