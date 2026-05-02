ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 15:20 2 Mayıs 2026 15:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 17:15 2 Mayıs 2026 17:15
Okuma Okuma:  1 dakika

“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” Bursa’da seyirciyle buluşuyor

Cihangir Atölye Sahnesi’nin Dario Fo imzalı oyunu, artan hayat pahalılığını ve işçi sınıfının yaşam mücadelesini konu alıyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel: Oyundan bir sahne.

Cihangir Atölye Sahnesi (CAS), 2019’dan bu yana sahnelediği “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyununu turne kapsamında Bursa’da izleyiciyle buluşturuyor.

Nobel ödüllü yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı, Arzu Gamze Kılınç’ın yönettiği oyun, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde sahnelenecek.

1974’te yazılan oyun, güncelliğini koruyarak ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve işçi sınıfının gündelik yaşam mücadelesini mizahi bir dille ele alıyor.

İtalya’nın işçi mahallelerinde yaşam mücadelesi veren iki ailenin hem birbirleriyle hem de sistemle olan mücadelesini konu alan oyun, yükselen hayat pahalılığı karşısında kadınların “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” diyerek süpermarketteki yiyeceklere el koymasını merkeze alıyor.

Etkinlik biletlerine buradan ulaşılabilir; Cihangir Atölye Sahnesi’nin güncel repertuvarındaki diğer oyunlar ve sahne hakkında detaylı bilgi edinmek için ise bu adresi ziyaret edilebilirsiniz.

Yazan: Dario Fo
Çeviren: Füsun Demirel
Yöneten: Arzu Gamze Kılınç
Dekor Tasarımı: Osman Özcan
Işık Tasarımı: Onur Alagöz
Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Çağdaş Ekin Şişman, Kıvanç Kılınç, Osman Onur Can.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
“Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” Cihangir Atölye Sahnesi Dario Fo füsun demirel Kıvanç Kılınç tiyatro etkinlik takvimi
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git