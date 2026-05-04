Nisan 2026 Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Körüz.biz tarafından her ay açıklanan Gostil Sağlamcılık Ödülleri nisan ayı adayları belli oldu. Engellilere yönelik ayrımcı ve ötekileştirici söylem ve eylemleri kınama amacıyla açıklanan ödüllerin bu ayki adayları şöyle:

Rusya Sağlık Bakanlığı - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: "Olumlu bir annelik tutumu geliştirmek için" rutin kontrollerde kadınlara kaç çocuk istediklerini sorması. Çocuk istemediğini söyleyenleri psikoloğa yönlendirilmesini öneren yönerge yayınlaması. Doğuştan engelli veya genetik hastalığı olan kadınlarınsa süreç ilerleyişinde "Tıbbi Genetik Danışmanlık" ve "Yüksek Riskli Gebelik Yönetimi" yönergeleriyle değerlendirilmesi.

Dışsallaştırma Odaklı Davrananlar - Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Sıradanlaştırılan şiddetle ve suça sürüklenme koşullarıyla yüzleşmek yerine dışsallaştırma çabasına girmeleri. Şiddetin kaynağını; etnik köken, engel grubu, cinsel yönelim gibi noktalara taşıyarak gerçekleri farklılaştırmaları. Kapsayıcılıktan uzak olan eğitim sistemini ve sosyal yaşamı dikkate almadan sağlamlar tarafından belirlenen normlarla kanılar oluşturmaları.

Eskisehirhaber26.com'dan M. Ö. - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Eskişehir'de 8 Mart Eyleminde engelli kadınların mücadelesini farklılaştırmaya çalışması. Engelli Kadınların fotoğrafını "Engelli kadın bireyler de Adalar girişinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle seslerini duyurmaya çalıştılar" başlığını kullanması. Fotoğraf çekiminde baloncuyu çağırarak engelli aktivisti 'sevimli ve aciz' göstermeye çalışması.

İzmir Büyükşehir Belediyesi - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Düzenledikleri karikatür yarışmasında "Görünmez Engellilik" konusunu duyururken "Senin Çizgin Onların Sesi Olsun" çağrısı ile engellilerin kendi sesleri olmadığını varsayması. Yayınladıkları afişin görsel alt metninde "başını eğmiş adam" silüeti tercih ederek aciz engelli anlayışına hizmet etmesi. Kanıksanmış sağlamcılığı arttırması.

