Gostil Sağlamcılık Ödülleri finalistleri belirlendi

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. İki farklı kategoride finale kalan adaylar 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren kamuoyuna duyurulmaya başlandı.

2. Gostil Sağlamcılık Ödülleri, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen ödül töreni gecesinde sahiplerini bulacak. Tören, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri, 2024 yılı itibarıyla Körüz Biz tarafından düzenlenen, engelliliğe dayalı ayrımcı söylem ve eylemleri kınamak için verilen ödüllerdir. Ayrımcı söylem ve eylemlerde bulunan kişi veya kurumlar belirlenerek "Yılın Gostil Ödülü" ve "Yaygın Gostil Ödülü" olmak üzere iki farklı kategoride değerlendiriliyor.

Akademisyenlerden Gostil Şöleni

Körüz.biz’in sitesinden herkesin aday ekleyebildiği ödüllerde, 2025 yılı içinde ifşa edilen isimler arasında "akademisyenlerin" yoğunluğu dikkat çekiyor. Kamuoyu tarafından tanınan birçok akademisyen sağlamcı söylemleri nedeniyle aday gösterildi. Akademisyenler dışında yazar, radyocu, sanatçı ve daha nice isim veya kurum listede yer alıyor.

Finalistleri ‘Gos’ duyurucak

Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin finalistleri, "Gos" adı verilen ve insansı hatlara sahip bir patates tarafından Körüz.biz'in sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Körüz.biz Ekibi tarafından geliştirilen Gos'un, adayları duyurma takvimi boyunca takipçilerine eğlenceli seslenişler yapacağı öğrenildi. "Gostil" bazı Karadeniz lehçelerinde "patates" anlamına geliyor.

2025 yılı Gostil Sağlamcılık Ödülleri Finalistleri ve söylemleri

Buket Uzuner: "Kör sağıra çok güzelsin demiş. Ne kör anlamış ne sağır! Dilsiz duymuş ama kimseye söylememiş! Körün, sağırı görmeden güzel demesi,sağırın bunu anlasa bile ciddiye almaması, dilsizin işaret diliyle bunu sağıra anlatmaya gerek görmemesi. Tıpkı hayatta işe yaramayan nâfile işler gibi!"

Prof. Dr. Ali Demirsoy: "Bir özürlü çocuğun maliyeti sağlama göre 17 kat fazla."

Prof. Dr. Ali İhsan Goker:(Erişilebilir olmayan koşullar nedeniyle otomobile ihtiyaç duyduğunu ifade eden ortopedik engellileri kastederek.) "Taksiye binecek o zaman…"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş:(Irkçılığı bir ayrımcılık biçimi olarak ele almak yerine:) "Irkçılık bir akıl hastalığıdır…"

Final Gecesi 31 Ocakta

2025 Yılı Gostil Sağlamcılık Ödülleri’nde finale kalan üç aday, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul’da düzenlenecek ödül gecesinde açıklanacak.

Sivil Düşün finansal desteğiyle gerçekleştirilen törenin; Körüz.biz Derneği’nin ayrımcılık karşıtı yaklaşımıyla kesişen , sağlamcılık başta olmak üzere ırkçılık, cinsiyetçilik ve benzeri eşitsizlik alanlarında hak temelli çalışmalar yürüten örgütleri ve aktivistleri buluşturması hedefleniyor.

Ödüller hakkında daha detaylı bilgi almak veya 2025 Gostil Sağlamcılık Ödülleri adaylarını görmek için https://gostil.koruz.biz adresini ziyaret edebilirsiniz.

(*) Bu etkinlik Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriği yalnızca Körüz.biz Derneği’nin sorumluluğundadır ve her zaman Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz.

