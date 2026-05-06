HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 09:15 6 Mayıs 2026 09:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 15:30 6 Mayıs 2026 15:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Nadir görülen kara leylek Bartın’da görüntülendi

Bir süre derede beslenen kuş, kısa süre sonra gözden kayboldu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye’de nadir görülen kuş türlerinden kara leylek, Bartın’da görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, av koruma çalışmaları sırasında bir derede beslenen leyleği fark etti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, ekipler tarafından cep telefonuyla kayda alınan kuş, bir süre suda yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

Kara leylek hakkında

Kara leylek, leylekgiller familyasına ait, daha çok ormanlık ve insanlardan uzak alanlarda yaşayan göçmen bir kuş türü. Beyaz leyleğin aksine yerleşim yerlerinden kaçınır ve bu nedenle görülmesi daha zordur.

Genellikle dere, göl ve sulak alanlarda balık, kurbağa ve küçük omurgalılarla beslenir.

Türkiye, kara leyleğin göç yolları üzerinde yer alır, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında geçiş sırasında gözlemlenebilir.

Nüfusunun görece düşük olması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle pek çok bölgede korunması gereken türler arasında değerlendirilir. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri DKMP göçmen kuşlar kara leylek bartın
