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KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 27.06.2026 15:10 27 Haziran 2026 15:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.06.2026 21:14 27 Haziran 2026 21:14
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MÜYORBİR: Sanatçıların haklarını teslim edin

Meslek birliği, sanatçıların telif haklarının korunması için Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer ve diğer dijital platformlara çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MÜYORBİR: Sanatçıların haklarını teslim edin
* Dijital müzik platformlarının logolarının yer aldığı görsel.

Ajda Pekkan’ın eserlerinin dijital müzik platformlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı telif hakkı davasında sanatçı lehine karar verilmesi ve ilgili albümün dijital platformlardaki yayınlarının durdurulmasının ardından Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) açıklama yaptı. 

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 21 Haziran 2026’da verdiği kararda Ajda Pekkan’ın eserlerinin dijital müzik platformlarında izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Avrupa Müzik ve Tempa Müzik’in telif hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.

Daha önce Kenan Doğulu, Edip Akbayram, Ebru Gündeş, Sibel Can, Feridun Düzağaç ve Kubat gibi isimlerin de 2001 yılı öncesinde seslendirdikleri eserlerin dijital kullanımlarına ilişkin hukuki kazanımlar elde ettiğine dikkat çeken MÜYORBİR, sorunun sanatçıların tek tek açtığı davalarla değil; tüm yorumcuların hakkını teslim eden, şeffaf ve adil bir sistemle çözülmesi gerektiğini vurguladı. 

Açıklamada ayrıca Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuatın, müzisyen ve sanatçılara kendi performanslarının kayda alınması, çoğaltılması, dağıtılması ve dijital ortamda erişime sunulması konusunda izin verme veya kullanımını yasaklama hakkı tanıdığı ifade edildi. 

“Yorumcu dijital platformlardaki telif gelirini göremiyor”

Burhan Şeşen’in başkanlığını yürüttüğü, Yönetim Kurulu’nda Nurdan İpek, Bora Öztoprak, Ender Balkır, Nükhet Duru, Onur Akın, Mehmet Gümüş, Sümer Ezgü ve Nejat Yavaşoğulları’nın yer aldığı MÜYORBİR, açıklamasının devamında özetle şöyle dedi:

Dijital müzik platformlarından elde edilen gelirler bugün çoğunlukla yapım şirketleri ve dijital dağıtım şirketleri üzerinden yönetiliyor. Şarkıya sesi, yorumu ve performansıyla hayat veren sanatçılar ise kendi icralarının hangi platformda kaç kez dinlendiğini, ne kadar gelir yarattığını ve kendilerine düşen payın hangi yöntemle hesaplandığını doğrudan göremiyor.

Yorumcular, yalnızca yapımcı veya dağıtımcı tarafından kendilerine sunulan bilgi ve hesaplamalarla yetinmek zorunda kalıyor. Platform verilerine doğrudan erişememeleri, gelirlerini karşılaştıramamaları ve hak edişlerini bağımsız biçimde denetleyememeleri şeffaf ve adil bir telif sisteminin kurulmasını engelliyor.

Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer ve tüm dijital platformlara açıkça sesleniyoruz: Yorumcunun sesini kullanıyorsanız, hakkını da doğrudan, adil ve şeffaf biçimde teslim edin. Bir sanatçı kendi seslendirdiği şarkının kaç kez dinlendiğini, ne kadar gelir yarattığını ve kendisine ne kadar pay ayrıldığını doğrudan görebilmelidir. Dinlenme verileri şeffaf biçimde paylaşılmalı, yorumcu payları kaynağında ayrıştırılmalı ve hak edişler doğrudan sanatçıya veya onu temsil eden meslek birliğine aktarılmalıdır. Bu düzenleme ertelenemez; icracı sanatçıların dijital dünyadaki hakları derhal teslim edilmelidir.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Müyorbir Telif ücreti davası ajda pekkan Spotify
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