Mülkiye bahçesi’nde açık hava sineması başlıyor

Mülkiyeliler Birliği tarafından 2018’den bu yana düzenlenen Açık Hava Film Gösterimleri, bu yıl “Günlerimiz” başlığıyla gerçekleştirilecek. Her pazar akşamı Mülkiyeliler Birliği'nin Ankara'daki bahçesinde yapılacak gösterimler ücretsiz ve herkese açık olacak.

Yağmur Atsız’ın “Savrulan yapraklar gibi / Akıp giden günlerimiz / Cenaze törenlerinde / Telaşsız, sessiz, sitemsiz” dizelerinden adını alan program, yaşanan kayıpları, bekleyişleri ve giderek sıradanlaşan toplumsal sorunları sinema aracılığıyla tartışmaya açacak.

Farklı coğrafyalardan yedi film ve belgeseli bir araya getiren seçki; sürgün, ekolojik yıkım, deprem sonrası terk edilmişlik, zorla kaybetme, güvencesiz çalışma ve sansür gibi konulara odaklanacak. Program, Ahmet Telli’nin “Gün devrilmekte ama sen, tutmamışsın acımızın çetelesini” dizesinden hareketle günlerin ve kayıpların çetelesini tutmayı amaçlıyor.

Açılış filmi “Sarı Zarflar”

Program, 2 Ağustos’ta Sarı Zarflar filmiyle başlayacak. Film, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisini imzaladıkları için görevlerinden ihraç edilen, yargılanan ve sürgüne gitmek zorunda kalan akademisyenlerin hikâyesini anlatıyor.

Altın Ayı ödüllü filmin gösteriminin ardından yapımcı Enis Köstepen ile akademisyenler Murat Sevinç ve Sevilay Çelenk’in katılacağı bir söyleşi düzenlenecek.

“Kuzeyden Gelen Adam” Ankara galasını yapacak

9 Ağustos’ta yönetmen Hüseyin Karabey’in Kadir İnanır’ı konu alan Kuzeyden Gelen Adam adlı belgeseli Ankara galasıyla gösterilecek.

Karabey’in 13 yıllık çalışmasının ürünü olan film, yalnızca Kadir İnanır’ın oyunculuk kariyerini değil, Türkiye’nin kültür ve sanat hayatındaki yerini ve toplumsal duruşunu da ele alıyor. Gösterimin ardından Hüseyin Karabey izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Zeytinliklerin mücadelesi “Döngü”de

16 Ağustos’ta gösterilecek Döngü, Seferihisar’daki binlerce yıllık zeytin bahçelerini jeotermal enerji santrali tehdidine karşı korumaya çalışan bir köy topluluğunun mücadelesini anlatıyor.

Altın Koza Film Festivali’nden mansiyon ödülüyle dönen Bulut Renas Kaçan imzalı filmin ardından yönetmen Kaçan, Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç Karcı ve aktivist Deniz Gümüşel’in katılımıyla ekolojik yıkım üzerine bir söyleşi yapılacak.

Döngü belgeselinden bir sahne

Depremin ardından kalanlar: “Ev” ve “Kayıp”

23 Ağustos’taki program, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Antakya’da yaşananlara odaklanacak.

SİYAD En İyi Belgesel Ödülü’nün sahibi Ev, yıkımın kendisinden çok, deprem sonrasında şehirde kalanların, bekleyenlerin ve yaşadıkları unutturulmaya çalışılanların hikâyesini anlatıyor.

Gösterim öncesinde yönetmen ve gazeteci Gazi İsmailoğulları’nın kısa filmi Kayıp izleyiciyle buluşacak. Her iki filmin yönetmeni de gösterimin ardından düzenlenecek söyleşiye katılacak.

Lagos’tan bir baba-oğul hikâyesi

6 Eylül’de gerçekleştirilecek gösterimde, Cannes Film Festivali’nde gösterilen ilk Nijerya filmi olan Babamın Gölgesi yer alacak.

Film, seçimlerin iptal edildiği ve sokakların karıştığı 24 Haziran 1993 günü, iki küçük kardeşin uzun süredir görmedikleri babalarıyla çıktıkları yolculuğu anlatıyor. Baba ve çocuklar arasındaki ilişki, ülkedeki siyasi çalkantının ortasında lirik bir dille işleniyor.

Gösterim öncesinde, 1995-1998 yılları arasında Türkiye’nin Lagos Büyükelçisi olarak görev yapan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1966 mezunu emekli Büyükelçi Numan Hazar ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Özel sektör öğretmenlerinin yürüyüşü

13 Eylül’de gösterilecek Merhaba Ankara: Büyük Öğretmen Yürüyüşü, güvencesiz, sigortasız ve sendikasız koşullarda çalışan özel sektör öğretmenlerinin Ankara sokaklarındaki eylemini konu alıyor.

Yönetmen Nur Tuğçe Biga’nın yürüyüşün içinden kaydettiği belgesel, gösterimlerin düzenlendiği kentte yükselen bir emek mücadelesini izleyiciye taşıyacak.

Kapanış sansürün tarihiyle yapılacak

Program, 20 Eylül’de Yollara Düştük belgeseliyle sona erecek. Film, Yeşilçam emekçilerinin 1977’de yeni sansür tüzüğüne karşı İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği üç günlük yürüyüşü anlatıyor.

2015 yılında gösterileceği üç festivalde de sansürle karşılaşan film, anlattığı konunun doğrudan öznesi hâline gelmişti.

Kapanış söyleşisinde yönetmen Deniz Yeşil, akademisyenler İren Dicle Aytaç ve Ruken Öztürk ile Emrah Özen izleyicilerle bir araya gelecek. Söyleşide Türkiye’de sinema sansürünün 1932’den 1988’e uzanan tarihi de ele alınacak.

Mülkiyeliler Birliği Açık Hava Film Gösterimleri, 2 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında her pazar akşamı Mülkiyeliler Birliği bahçesinde düzenlenecek. Gösterimler ücretsiz ve herkese açık olacak. Programa ilişkin güncel bilgiler Mülkiyeliler Birliği’nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

(NÖ)