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YT: Yayın Tarihi: 13.07.2026 10:54 13 Temmuz 2026 10:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.07.2026 10:57 13 Temmuz 2026 10:57
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 25 kişi gözaltına alındı

Soruşturma 12 Haziran’da Maraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi, operasyonlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce farklı kentlerde yürütüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması: 25 kişi gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde bulunduğu helikopterin 2009 yılında düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürlek, X’te yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında “silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak” ile “tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından sorumlu oldukları değerlendirilen 29 şüphelinin belirlendiğini aktardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. İki şüphelinin cezaevinde bulunduğu, iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma 12 Haziran’da Maraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildi, operasyonlar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce farklı kentlerde yürütüldü. 

Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı olduğu dönemde, 25 Mart 2009’da seçim çalışmaları için bulunduğu helikopterin Maraş’ın Göksun ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Kazada helikopterde bulunan beş kişi daha yaşamını yitirmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Muhsin Yazıcıoğlu
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