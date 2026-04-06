HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 12:08 6 Nisan 2026 12:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 12:27 6 Nisan 2026 12:27
Okuma Okuma:  1 dakika

MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarını feshetti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararının parti tüzüğünün 34'üncü maddesi gereği alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatını feshetti.

Semih Yalçın, karara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçici kurul görevlendirildi

Fesih kararını MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da doğruladı. Yıldız yaptığı açıklamasında, "Yetkilendirilmiş Kurucu Yönetim Kurulları'nın parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" dedi.

MHP'nin tüzüğünde yer alan 34'üncü maddenin içeriği ise şöyle:

