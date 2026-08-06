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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 09:40 6 Ağustos 2026 09:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 09:56 6 Ağustos 2026 09:56
Okuma Okuma:  1 dakika

MGK bugün toplanıyor: Çerçeve yasa ele alınacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. Dün Meclis’e sunulan çerçeve yasa taslağının ele alınması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MGK bugün toplanıyor: Çerçeve yasa ele alınacak
Fotoğraf: AA
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Bugün saat 15.30’da başlayacak MGK toplantısında, çerçeve yasa kapsamında kendini fesheden PKK'nin silah bırakma sürecinin tespiti ve teyidi konusunda yetkili makam olarak görev yapması öngörülüyor. MGK toplantısında kurumlar arasındaki koordinasyon adımları görüşülecek.

Süreç için kurul oluşturulacak

Çözüm süreci kanunu kapsamında oluşturulması planlanan kurulun sürecin koordinasyonunu sağlayacak. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yer alması öngörülüyor.

Tüm silahlar kayıt altına alınacak

Çerçeve yasa taslağında örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına yer veriyor. Teklifte, MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilgili kişilerin 6 ay içinde başvuruda bulunması gerektiği belirtiliyor. Düzenleme, Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşacak.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm süreci çerçeve yasa PKK MGK erdoğan adalet bakanı
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