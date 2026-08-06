MGK bugün toplanıyor: Çerçeve yasa ele alınacak

Bugün saat 15.30’da başlayacak MGK toplantısında, çerçeve yasa kapsamında kendini fesheden PKK'nin silah bırakma sürecinin tespiti ve teyidi konusunda yetkili makam olarak görev yapması öngörülüyor. MGK toplantısında kurumlar arasındaki koordinasyon adımları görüşülecek.

Süreç için kurul oluşturulacak

Çözüm süreci kanunu kapsamında oluşturulması planlanan kurulun sürecin koordinasyonunu sağlayacak. Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin yer alması öngörülüyor.

Tüm silahlar kayıt altına alınacak

Çerçeve yasa taslağında örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve diğer malzemelerin kayıt altına alınmasına yer veriyor. Teklifte, MGK kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilgili kişilerin 6 ay içinde başvuruda bulunması gerektiği belirtiliyor. Düzenleme, Meclis’te yapılacak görüşmelerin ardından yasalaşacak.

(FY)