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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 12:35 17 Temmuz 2026 12:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 12:36 17 Temmuz 2026 12:36
Okuma Okuma:  2 dakika

Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz’da başlıyor

Her salı ve perşembe günü gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde 12 film izleyiciyle buluşacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz’da başlıyor
Fotoğraf: İBB İştirakler İletişim Koordinatörlüğü
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un bu yıl altıncı kez düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında Esenler Yerleşkesi’nde sinemaseverlerle buluşacak. 

Her salı ve perşembe günü gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde toplam 12 film izleyiciyle buluşacak.

İBB İştirakler İletişim Koordinatörlüğü’nün aktardığına göre, Açık Hava Sinema Günleri’nde film gösterimlerinin yanı sıra izleyicilere patlamış mısır, limonata ve sıcak içecek de ikram edilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin etkinlik.metro.istanbul/2026AcikHavaSinemasi linki üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Filmler ve gösterim tarihleri 

21 Temmuz 2026 Salı                           Selvi Boylum Al Yazmalım
23 Temmuz 2026 Perşembe                 Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün
28 Temmuz 2026 Salı                           Doğanın Güçleri
30 Temmuz 2026 Perşembe                 Benim İçin Şampiyon (Bold Pilot)
04 Ağustos 2026 Salı                            Zootropolis 2
06 Ağustos 2026 Perşembe                  Bir Cumhuriyet Şarkısı
11 Ağustos 2026 Salı                            Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı
13 Ağustos 2026 Perşembe                  Adile Naşit
18 Ağustos 2026 Salı                            Gerçek Kahraman
20 Ağustos 2026 Perşembe                  Babam ve Oğlum
25 Ağustos 2026 Salı                            Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
27 Ağustos 2026 Perşembe                  Tosun Paşa

(TY)

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İstanbul
metro istanbul açık hava sinema günleri İBB etkinlik takvimi
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