Metro İstanbul Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz’da başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul’un bu yıl altıncı kez düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, 21 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında Esenler Yerleşkesi’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Her salı ve perşembe günü gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde toplam 12 film izleyiciyle buluşacak.

İBB İştirakler İletişim Koordinatörlüğü’nün aktardığına göre, Açık Hava Sinema Günleri’nde film gösterimlerinin yanı sıra izleyicilere patlamış mısır, limonata ve sıcak içecek de ikram edilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin etkinlik.metro.istanbul/2026AcikHavaSinemasi linki üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Filmler ve gösterim tarihleri 21 Temmuz 2026 Salı Selvi Boylum Al Yazmalım

23 Temmuz 2026 Perşembe Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün

28 Temmuz 2026 Salı Doğanın Güçleri

30 Temmuz 2026 Perşembe Benim İçin Şampiyon (Bold Pilot)

04 Ağustos 2026 Salı Zootropolis 2

06 Ağustos 2026 Perşembe Bir Cumhuriyet Şarkısı

11 Ağustos 2026 Salı Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı

13 Ağustos 2026 Perşembe Adile Naşit

18 Ağustos 2026 Salı Gerçek Kahraman

20 Ağustos 2026 Perşembe Babam ve Oğlum

25 Ağustos 2026 Salı Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

27 Ağustos 2026 Perşembe Tosun Paşa

(TY)