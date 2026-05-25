Metal müzik grupları Manowar ile Haggard, Türkiye’ye geliyor

Metal müzik grupları Manowar ve Haggard, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinde konser verecek.

Alman senfonik metal grubu Haggard, 9 Ekim’de Ankara Milyon Event Hall’da, 10 Ekim’de İzmir SoldOut Mavibahçe’de ve 11 Ekim’de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.

1989’da Almanya’da kurulan grup, Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

Öte yandan, New York çıkışlı heavy metal grubu Manowar, 31 Temmuz 2027’de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

Grup, “Kings of Metal” albümünü tamamen seslendirmenin yanı sıra sevilen parçalarını da konser repertuvarına ekleyecek.

Konser biletlerinin ön satışları bubilet.com.tr üzerinden başladı. (TY)