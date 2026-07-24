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YT: Yayın Tarihi: 24.07.2026 12:14 24 Temmuz 2026 12:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.07.2026 12:14 24 Temmuz 2026 12:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Mersin’de eziyet edilen at kurtarıldı: Antalya’daki bir çiftliğe gönderilecek

Hayvanı aşırı sıcakta ağır yük altında çalıştırarak yere yığılmasına neden olan kişiye 5 bin 469 TL idari para cezası uygulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mersin’de eziyet edilen at kurtarıldı: Antalya’daki bir çiftliğe gönderilecek
Fotoğraf: Akdeniz Belediyesi
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Mersin’in Akdeniz ilçesinde iki gün önce (22 Temmuz) aşırı sıcak altında karpuz taşırken, sıcak hava ve ağır yükün etkisiyle baygınlık geçirerek yere yığılan at, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

İki veteriner hekimin eşliğinde Barış Mahallesi’ndeki ahıra giden ekipler, atın genel sağlık taramasını gerçekleştirdi. 

Kontrollerde atın genel sağlık durumunun iyi olduğu, koşum takımlarının baskısı nedeniyle vücudunda sıyrıklar bulunduğu tespit edildi. Bakımı Akdeniz Belediyesi tarafından üstlenilen at, gözetim altında tutulmak üzere ilçeye bağlı kırsal bir mahalleye sevk edildi.

Akdeniz Belediyesi, dün ise (23 Temmuz) sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Antalya’da yaşayan bir kişinin atı koruma altına almak için yetkililere başvurduğunu duyurdu.

Eziyet edilen at, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya’daki bir çiftliğe götürülerek yaşamını burada sürdürecek.

Öte yandan, kötü muamele nedeniyle atı çalıştıran kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 5 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mersin akdeniz belediyesi Hayvan Hakları hayvanların zorla çalıştırılması
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