Mersin’de eziyet edilen at kurtarıldı: Antalya’daki bir çiftliğe gönderilecek

Mersin’in Akdeniz ilçesinde iki gün önce (22 Temmuz) aşırı sıcak altında karpuz taşırken, sıcak hava ve ağır yükün etkisiyle baygınlık geçirerek yere yığılan at, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

İki veteriner hekimin eşliğinde Barış Mahallesi’ndeki ahıra giden ekipler, atın genel sağlık taramasını gerçekleştirdi.

Kontrollerde atın genel sağlık durumunun iyi olduğu, koşum takımlarının baskısı nedeniyle vücudunda sıyrıklar bulunduğu tespit edildi. Bakımı Akdeniz Belediyesi tarafından üstlenilen at, gözetim altında tutulmak üzere ilçeye bağlı kırsal bir mahalleye sevk edildi.

"Bunun adı eziyet"



Mersin'de karpuz yüklü bir at arabasını çeken at, kavurucu sıcak ve yorgunluktan bayıldı. Sahibi atı zorla kaldırıp karpuz satmaya devam etti.



Atların yük taşımada kullanılmasının yasaklanması için Kaz Dağları Hayvan Hakları Grubu bir kampanya yürütüyor.… pic.twitter.com/WkL3jhm5XT — Change.org Türkiye (@ChangeTR) July 23, 2026

Akdeniz Belediyesi, dün ise (23 Temmuz) sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Antalya’da yaşayan bir kişinin atı koruma altına almak için yetkililere başvurduğunu duyurdu.

Eziyet edilen at, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya’daki bir çiftliğe götürülerek yaşamını burada sürdürecek.

Öte yandan, kötü muamele nedeniyle atı çalıştıran kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 5 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. (TY)