Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ağustos’ta jandarma tarafından 16 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

10 kişi tutuklandı, 6 kişi serbest bırakıldı

Savcılık ifadelerinin ardından 15 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, Çiçek’in de aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Altı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yedi ayrı suçlama yöneltildi

Soruşturma kapsamında şüphelilere “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet”, “irtikap”, “resmî belgede sahtecilik”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturmaya ilişkin yargılama süreci henüz tamamlanmadı.

Sosyal medyada yayılan yazışmalar gündem oldu

Soruşturma sürerken İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen bazı yazışmaların ekran görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Çiçek’in eşi Melek Çiçek, söz konusu görüntülerin yapay zekâ kullanılarak hazırlandığını öne sürdü.

Avukattan bilirkişi incelemesi açıklaması

Çiçek’in avukatı Atalay Aksay da yazışmalarla ilgili bilirkişi incelemesi yaptıracaklarını ve yayın yasağı ile kısıtlama kararı için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

(NÖ)